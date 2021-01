Villa Belgrano: Un 2021 con proyectos sumamente ambiciosos

Con 95 años de existencia en la vida social de Junín, el Club Atlético Villa Belgrano apuesta a un 2021 de progreso institucional y alegría deportiva.

Varias obras importantes en marcha y caras renovadas en las plantillas de fútbol de cara a los campeonatos previstos para este año, son algunos de los elementos que invitan a su presidente, Diego Yacullo, a soñar con un futuro prometedor.

En diálogo con Democracia, el dirigente de la "V azulada" compartió sus expectativas frente al inicio de la nueva temporada, luego de un 2020 casi dominado en su totalidad por la suspensión de actividades, por la pandemia del Covid-19.

-¿Cómo encontró el arranque de 2021 al club?

-Venimos de un 2020 que, en el aspecto deportivo, no fue bueno, porque los chicos estuvieron casi todo el año sin poder realizar actividad, por la crisis sanitaria.

Ahora, con la vuelta a los entrenamientos, empezamos el año con algunas renovaciones, producto también de recambio de cuerpo técnico y gente nueva que se sumó.

En lo inmediato, estamos preparando los planteles para el Torneo Nocturno -que comenzará el 15 de enero- y para los campeonatos de las categorías inferiores que se van a realizar, en caso de que la situación epidemiológica lo permita.

-Con relación al Torneo Nocturno, en los últimos días se conoció la noticia de que está entrenando con el plantel el delantero uruguayo Diego Chaves (ex Sarmiento), por lo que se puede pensar que Villa Belgrano está apostando fuerte a pelear el Torneo Nocturno. ¿Es así?

-Sí, el Torneo Nocturno es el primer objetivo que tenemos en el calendario y para eso se han sumado varios jugadores. Llegaron Ignacio Mosecu, que es un arquero que viene de jugar en Racing de Olavarría; Tomás Sartori, que jugó recientemente el Torneo Federal A con Ferro de General Pico; y también Chaves, entre otros. En líneas generales, tenemos un plantel bastante competitivo.

El sueño del predio, cada vez más cerca

En materia de obras de infraestructura, el año 2020 le mostró una cara algo más amigable a la institución, ya que ni la pandemia consiguió frenar el avance de las reformas en las instalaciones de su sede de calle Siria 418 y también en el estadio, situado en Avenida Libertad al 1000.

Además, continúa a paso firme el proyecto del predio de entrenamiento, en la manzana delimitada por las calles Azcuénaga, Siria, Alberti y Padre Ghío, que la Comisión Directiva anhela ver en funcionamiento a partir de abril.

-¿Qué se puede contar de las obras en marcha?

-Empezamos 2021 con la construcción del SUM y la pensión para jugadores como principales prioridades.

Y también venimos avanzando con el centro de entrenamiento, ya se hicieron los trabajos de nivelación del terreno y ahora estamos con los accesos y el alambrado perimetral, a la espera también de que llegue la autorización municipal para la obra de los vestuarios.

Además, realizamos tareas de sembrado y la idea es poder tenerlo funcional para abril.

-¿La pandemia perjudicó el avance de las obras? ¿cómo les impactó?

-Sin dudas no ayudó, pero, a la vez, pudimos aprovechar para hacer algunas obras que no pensábamos concretar, porque requerían de mantener la cancha durante un largo tiempo sin actividad y, antes de la pandemia, eso no era posible.

Todo lo que tiene que ver con reformas en los vestuarios y el túnel al campo de juego, que no podíamos empezar porque estaba siempre la cancha ocupada y no podíamos pararla. Necesitábamos de un tiempo sin actividad y, lamentablemente, lo tuvimos con la cuarentena, así que nos dedicamos a eso.

También hicimos trabajos en la sede, con obras en el segundo piso, más precisamente, el Salón de Usos Múltiples, que lo estamos culminando. Es decir, en lo que tiene que ver con obras, no nos podemos quejar demasiado. Más allá de la situación sanitaria, pudimos sobrellevarlo bastante bien.

-El 6 de octubre pasado, Villa Belgrano cumplió su 95° aniversario, ¿cómo vivieron el acontecimiento este año?

-Cumplimos 95 años, fue un año muy especial, pero lamentablemente no pudimos hacer el festejo que hacemos habitualmente, con la tradicional cena de aniversario. Esperamos poder hacerlo este año.