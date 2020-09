Luciano Polo: “Sarmiento está a la altura de los equipos de la Primera A”

Si bien Luciano Polo nació en Pergamino y se inició en Juventud de Pergamino, ha cosechado y mantiene un fuerte vínculo con Sarmiento. No solo jugó en aquel histórico equipo de los ´80, sino también encabezó como entrenador al conjunto que logró el ascenso en 1995 frente a Tigre.

En la actualidad se encuentra alejado de las canchas profesionales, donde ya no le basta estar del otro de la línea de cal como entrenador. En lugar de eso, sigue al Verde como hincha y como apasionado del fútbol.

En diálogo exclusivo con Democracia, Polo abordó el escenario actual de los futbolistas argentinos y eligió a Milton Casco como el jugador que lo identifica. “Tiene mucha personalidad y es el puesto en donde más jugué, el de lateral”, dijo y se comparó: “Se asemeja a algunas atribuciones que yo tenía: pasa muy bien al ataque, es una muy buena salida y tiene un estilo de juego definido de mitad de cancha para atrás”.

En tal sentido, recordó su experiencia por el Verde:“Cuando vine a Sarmiento lo hice como marcador central en el ´77, pero con el correr de los partidos jugué de tres, en el año ´80”.

Al momento de tener que seleccionar a un futbolista de Sarmiento que lo represente, su elección fue Wilfredo Olivera: “Fue un jugador bárbaro; con una gran presencia tanto en la área propia como en la rival. Para mí fue un excelente marcador central en el club”, consideró.

Pese a la identificación con el exdefensor de Sarmiento, Polo recuerda con claridad su rendimiento como jugador en las décadas del ´70 y ´80 y se animó a decir que aquel defensor que era podría integrar el actual plantel de Iván Delfino. “Te diría que sí por mis cualidades y la identificación que tenía adentro del campo de juego”, dijo, aunque reconoció: “Cambió mucho el juego, la preparación física y el cuidado personal. Antes también era profesional pero no había las cosas que hay en este momento”.

Acerca de las diferencias entre antaño y la actualidad, explicó: “Antes teníamos que practicar en una cancha auxiliar toda la pelada, el calzado y la ropa. También el jugador era más curtido que el de ahora, sin quitarle méritos a los de la actualidad que también tienen sus sacrificios para poder estar en lo más alto”.

Y profundizó: “Hasta el factor climático ha cambiado muchísimo. Recuerdo que íbamos a practicar con heladas que hacían escarcha. Lo importante es que cambió para bien, para tener un mejor fútbol”.

Análisis de la gestión deportiva

Como jugador, Polo tuvo pasos por Racing, Sarmiento, Chacarita y San Martín de Mendoza. Como entrenador, dirigió a El Linqueño, River de Los Toldos, Alsina (de la misma ciudad) y Viamonte Fútbol Club. También logró la gesta deportiva de ascender al Verde frente a Tigre en 1995.

En definitiva, su experiencia por los distintos clubes lo vuelven una palabra autorizada para poder analizar la actual gestión de Sarmiento. Al respecto evaluó: “El club ha mejorado muchísimo, no solo en lo que respecta al plantel sino en lo institucional. Ha crecido mucho en la gestión de Fernando Chiófalo, sin desmerecer las anteriores que también han hecho sus cosas buenas”.

Y fundamentó: “Hace varios años que el club viene tratando de estar en los primeros puestos de la categoría, se ha ganado el respeto de todos los equipos y, a esta altura, podemos decir que es un club de Primera. Y está para cosas mejores”.

Sin embargo, los grandes avances en materia de infraestructura y los altos rendimientos del plantel de Delfino no han logrado materializarse en el éxito deportivo a través de un ascenso a la máxima categoría. Polo es consciente y opinó: “Desgraciadamente, le ha tocado perder las finales por algunos desaciertos que hubo en el equipo. La que más recuerdo es la final en cancha de Banfield, cuando el equipo tuvo las oportunidades para ganarlo”.

Elogios para Iván Delfino

En torno a las instancias finales, explicó: “Las presiones entre un partido normal y una final ´finalísima´ no son las mismas. Para mí, no hubo fortuna para los delanteros de Sarmiento”.

Y analizó el lugar del actual entrenador:“Atribuyo mucho mérito a Delfino para armar planteles de categoría, no es poca cosa llegar a tres finales”. “Es un técnico que me gusta. Hay momentos en que puedo estar en desacuerdo con él por algunas circunstancias, pero siempre mantuvo un sistema de juego que impuso respeto. Siempre fue un entrenador que demostró que muere con la de él y hay que respetarlo porque llegó a las finales”, destacó.

Los posibles ascensos

Respecto a los posibles equipos que asciendan a la Liga Profesional, una vez que se defina cómo continúa el campeonato, manifestó: “Sarmiento, con el equipo que había llegado hasta acá, tenía muchas posibilidades de quedarse con un ascenso. Se fue el goleador, Pablo Magnín, y los dos centrales Landa y Olivera. El equipo se ha desmembrado pero creo que hay jugadores que los pueden suplantar tranquilamente para armar un equipo de primera línea”.

“Del interior me gusta San Martín de Tucumán; Atlanta se va a hacer muy fuerte en su cancha, es otro gran candidato. De todos modos, le tengo mucha fe a Sarmiento”, concluyó.

