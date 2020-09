Lionel Scaloni, sobre las Eliminatorias: “La idea es que Messi tenga a dos jugadores por delante”

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, afirmó ayer que tiene en mente que Lionel Messi "tenga dos jugadores por delante" en el momento que el equipo tenga la pelota en los próximos partidos que se jugarán por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, el jueves 8 de octubre ante Ecuador y el martes 13 contra Bolivia.

Además, el técnico de 42 años afirmó: "El sistema de juego de la Copa América 2019 dio resultados, más allá de que sean dos delanteros o un delantero y dos extremos, necesitamos que haya gente adelante para que pueda asistir y que sea profundo y no al pie".

Por otro lado, reconoció también que "el equipo uno lo tiene en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar", aludiendo a que el próximo jueves 8 de octubre Argentina se medirá en la "Bombonera" ante Ecuador.

También confirmó que Messi está convocado para los dos partidos y dijo: "Si está disponible para los dos, no creo que no pueda rendir también en la altura, con toda la dificultad que tiene, como los demás jugadores".

Entre los nombres de los acompañantes de Messi en el ataque, Scaloni admitió que Lucas Ocampos "tiene la media goleadora como si fuera un delantero". De esa forma dejó entrever que el juvenil con presente en el Sevilla de España podría ser una de las opciones en ataque. "Es un jugador que tiene fuerza, técnica y gol, y ayuda en fases defensivas", agregó Scaloni.

Por último, el técnico albiceleste consideró a Nicolás González (Stuttgart de Alemania) como una posible variable en la que Messi descargue, aunque aún no está definida su participación debido a un desgarro en la zona lumbar que pone en riesgo su asistencia para las Eliminatorias.

El posible “11”

Los posibles once serían Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Desde atrás, buscan su oportunidad Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Lucas Martínez Quarta como primer central y Exequiel Palacios, quien podría pelearle el lugar a Lo Celso.