Guillermo Farré: “Me queda la tristeza de no haberle brindado el ascenso a Sarmiento”

El mediocampista Guillermo Farré tiene una vasta trayectoria en el fútbol profesional, al haber vestido las casacas de Central Córdoba de Rosario, Belgrano de Córdoba, Sarmiento y Mitre de Santiago del Estero. Acumula 19 años como futbolista profesional con una gran carrera por el ascenso y es un caso atípico al nunca haber jugado para un equipo de la Capital Federal.

En el club de nuestra ciudad disputó 52 partidos y convirtió dos goles. Además, formó parte de las tres finales que el Verde jugó para ascender a la Superliga sin alcanzarlo.

En diálogo exclusivo con Democracia, “Guille” analizó todos los partidos que Sarmiento perdió en cada instancia final, es decir, frente a San Martín de Tucumán, Arsenal y Central Córdoba, y hasta confesó cuál fue el peor vestuario pospartido y por qué.

Al respecto, inició: “El balance fue muy positivo, lo único que nos faltó fue la frutilla del postre. Fueron dos años fabulosos en lo personal: estuvimos en un alto nivel de competencia y conseguimos pelear las posibilidades de ascenso en ambos años".

Agregó: "Me queda una sensación de tristeza y de amargura por no haberle brindado el ascenso a Sarmiento, aunque también me queda la tranquilidad de haberme brindado al máximo y haber obtenido un respeto mutuo con la gente y la dirigencia. Tengo los mejores recuerdos con Sarmiento”.

Sin embargo, a más de un año y una cuarentena de aquellos partidos, al recordar aquellos momentos, manifestó: “A más de un año tengo la bronca de no haber podido coronar con el ascenso los dos años maravillosos que pasé en Junín”.

A continuación, el análisis de cada final por Farré.

San Martín (T): un duelo en cancha

Acerca de la primera final perdida ante San Martín de Tucumán, con el partido de ida disputado en Junín, con victoria del Verde por 1-0, y la vuelta en el norte del país con una derrota por 5-1, expresó: “Fue una final atípica porque ganamos de local y en la vuelta, las cosas se dieron de mala manera para nosotros”.

Sobre la repercusión que tuvo en el plantel, afirmó: “El duelo lo hicimos dentro de la cancha porque perdimos 5-1. Cuando íbamos 3-1 ya estábamos haciendo el duelo mientras jugábamos”.

Contra Arsenal, la falta de gol

La segunda final fue la desarrollada ante Arsenal de Sarandí, cuando ambos equipos finalizaron el torneo con 46 puntos y tuvieron que definir en un partido único el ascenso a Primera. La cancha elegida fue el Florencio Sola, estadio de Banfield. Y al respecto, Farré manifestó: “En el segundo torneo nos faltó un gol en el momento justo. Hicimos todo bien durante todo el año y no pudimos aprovechar las chances que tuvimos para convertir un gol más en uno de los últimos partidos, lo que nos hubiese permitido sumar un punto más y eso nos hubiese dado la coronación de la categoría”.

Las palabras de Farré se relacionan con los datos que arroja la tabla de posiciones del 2019. Al observar los números entre Arsenal y Sarmiento, el Verde registró una mejor diferencia de gol (+18), aunque menor cantidad de goles convertidos; los dirigidos por Sergio Rondina convirtieron 36 tantos y los liderados por Iván Delfino, 32.

En torno a lo que dejó aquel torneo, recordó: “Con Arsenal no pudimos hacer un gol en la final y perdimos 1-0. Considero que el torneo se nos escapa porque contra Chicago perdemos 1-0, contra Arsenal perdemos 1-0. Nos faltó un gol en el momento justo, son cosas del fútbol”, y agregó: “Esa final nos generó bronca e impotencia pero sabíamos que teníamos una segunda chance para el ascenso. Así que al otro día nos pusimos a trabajar para lo que se venía. Era como que se había perdido una oportunidad pero había que reinventarse de una forma rápida y lo hicimos”.

Central Córdoba: el vestuario más duro

La derrota en Banfield relegó a Sarmiento a disputar una nueva final, la tercera para el conjunto liderado por Delfino, para concretar el tan esperado ascenso. Sobre esa instancia, Farré dijo: “En el partido de vuelta fuimos beneficiados por el juego pero tampoco pudimos convertir y terminamos empatados en 0”.

Analizó: “El partido contra Central Córdoba fue triste. Se nos escapó un partido en el que habíamos sido superiores, con chances claras y no lo logramos por un penal errado. Fue una sensación de tristeza porque hubiese sido coronar todo el esfuerzo del año con la consecución de ese ascenso, lo que daba mayor credibilidad al trabajo”.

La tercera no siempre es la vencida, y aquellos jugadores que estuvieron en las finales perdidas por el club lo saben. Farré es uno de ellos y compartió cuál fue el vestuario más delicado tras las derrotas posfinales. En este sentido, indicó: “En el que más silencio hubo fue en el último porque no sabíamos si íbamos a tener otro año igual”.

Elogios para Orsini y para los "pibes" de aquel plantel

Respecto a aquellos futbolistas que más sorprendieron al mediocampista oriundo de Colón, "Guille" resaltó: “Me sorprendió Nicolás Orsini porque entró muy bien. No teníamos el conocimiento de lo que era y terminó siendo fundamental. Otro que es un muy interesante es el ´Chichito´ Quiroga”.

También valoró el trabajo que se realiza en las juveniles del Verde que promueve futbolistas al plantel de Primera. Sobre esto señaló: “Hay muchos chicos del club con una gran capacidad. Juan Caviglia es uno de ellos porque tiene una característica muy particular en su juego, de dinámica y buena pegada. También el ´Colito´ Antonini, Benjamín Borasi y Facundo Castet, que ha demostrado y al día de hoy sigue como titular".

Completó: "Hay muchísimos jugadores en la cantera de Sarmiento. Lo que más valoro de esa camada es la humildad para trabajar y escuchar. Son chicos con muchas ganas de crecer en el fútbol y sin dudas que lo van a lograr porque tienen una mentalidad muy sana y profesional. Respecto al resto, sabía lo que eran Olivera, Vicentini, Miracco, Landa y Yamil Garnier”.

Y concluyó: “Todos son grandes jugadores pero, sin dudas, rescato la característica humana que los hace mejores”.

El análisis sobre Iván Delfino

Acerca de la decisión de no continuar en el Verde, explicó: “Hay situaciones que son lógicas por una cuestión de edad. Los planteles se conjugan de un mix, con jugadores jóvenes y adultos. En ese momento interpreté que había que renovar el aire. Personalmente sabía que era el más grande y que podía dejar de pertenecer al plantel. Me fui de buena manera y agradecido a Iván Delfino y a su cuerpo técnico”.

Sobre el actual DT, dijo: “Un técnico simple, de muy buenos valores, que si te tiene que decir las cosas te las dice, te hace ver el fútbol de una manera simple, conoce mucho la categoría, le saca un plus al jugador".

"También el manejo de grupo, de tener un día a día muy placentero, ya que la realidad demuestra que uno tiene que convivir con la exigencia y, si el día a día no se hace placentero, es difícil sobrellevarlo. De todos los técnicos que he tenido, saco cosas positivas de todos”, remarcó.

Por último, sintetizó su paso por el club y expresó: “Con la gente de Junín tengo un agradecimiento eterno. Jugadores, cuerpo técnico, auxiliares y dirigentes, todos con una gran capacidad humana y les dedico mis palabras de agradecimiento".

