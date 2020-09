Lamónica: "Al fútbol agradezco haber conocido a personas inolvidables y darme amigos que son como mi familia"

Jorge Fabián Lamónica brilló como futbolista en nuestra ciudad, destacándose en los torneos de la Liga Deportiva del Oeste vistiendo la camiseta de Rivadavia de Junín y también tuvo un buen paso por el equipo profesional de Sarmiento de Junín, habiendo llegado a la institución "verde" que militaba entonces en la Primera "B" Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el año 1984, junto a su "compadre" futbolístico de los albicelestes, Daniel Tobalina.

El "Tripa" -como lo apodan familiares y amigos- tiene 54 años, es hijo de Irene Genta y Jorge Lamónica, tiene dos hermanas (Stella y María Esther), está en pareja con Marisa Bianco y sigue "despuntando el vicio" futbolero junto a sus amigos.

Fue una época inolvidable (la de su paso por Sarmiento), por jugar contra equipos como Racing, Central, Lanús, Banfield, Tigre, entre otros.

Inicialmente, al ser entrevistado por Democracia, dijo:

"Desde chico jugué al fútbol. Vivía en el barrio Villa Talleres y jugaba en el campito `Las Palmeras´ y en todas las canchas que había. Se hacían campeonatos y siempre participábamos con mis amigos de esa época, que eran `Chirola´ Andriola, Carlos Palmero, Fabián Peralta, Fabio Marmisolli y muchos otros, una banda hermosa. La pasión por este deporte nació por mi papá, que era futbolero e hincha de Huracán. Fui a la Escuela Primaria Nº 41, con Enrique Varela, Fabián Peralta, Hernán Parón y otros chicos y no seguí en el secundario, fui a trabajar desde adolescente".

Sobre sus inicios en el balompié, Lamónica detalló:

"Arranqué en Ambos Mundos con el mejor de todos como técnico, Edgard Aramburu. Ahí estuve un año y cuando Aramburu se fue a Rivadavia de Junín me llevó con él, me ficharon y ahí hice todas las divisiones inferiores. Lo que más recuerdo de esa época es haber hecho un golazo y hasta el árbitro, que era Introcasso, me felicitó. Arranqué en la octava con el `Chino´ Benítez, Ariel Cerrutti, Claudio Zibana y un montón de chicos que se fueron perdiendo con el tiempo. Nunca pude salir campeón con las inferiores. A los 15 años llegué a Primera y me promovió Víctor `Munición´ Oyarzábal. Debuté en un torneo nocturno y en ese equipo estaban José Carnigno, Omar Silva, `Pirilo´ Muñoz y otros grandes jugadores. A mí siempre me gustó jugar de `10´ y así fue siempre hasta llegar a Primera".

Sobre su paso por Rivadavia de nuestra ciudad, el "Tripa" manifestó: "El mejor equipo de Rivadavia (J) en el que jugué fue el de 1988. Era un equipo muy equilibrado, me encantaban cómo jugaban Daniel Tobalina y `Picino´ Salvatore. Mi ídolo del fútbol local fue Jorge Luis `Lechón´ Clara (fue jugador profesional, en Independiente de Avellaneda y otros equipos), mi referente del fútbol argentino Diego Armando Maradona y a nivel internacional el gordo Ronaldo, delantero de Brasil".

Su paso por Sarmiento

A la hora de referirse a su pase a Sarmiento de Junín, el entrevistado recordó: "Yo estaba jugando en la selección juvenil de Junín, que fue campeona, en el torneo disputado en Claromecó y la final fue contra Mar del Plata. Estaban en ese grupo Rolando Funes, Sergio Tedesco, Carlos Torres, Julio Marcero, el `Beto´ Crauzas, el `Negro´ Cernadas, Mario Giangualano, algunos de los cuales pasamos a la Selección Mayor de la Liga Deportiva del Oeste. En ese lapso, se arregló el pase a Sarmiento, y fuimos con Daniel Tobalina. El `verde´ estaba en la Primera `B´ Nacional, en esa época estaban la `A´ y la `B´. Jugué una temporada en el quipo amateur y después subí al profesionalismo. Estaba de técnico Federico Pizzarro y en 1985 terminé jugando cuando era entrenador Oscar `Cacho´ Malbernat. Atajaba el `Loco´ Ferrari, estaban Luciano Polo, Rodolfo `Fito´ Pezzatti, el `Negro´ Lamolla, Héctor Eleuterio Montes, Sergio Marchi, Roura, Alejandro Corbanini, Mauricio Gianfrancesco, los mellizos Gustavo y Claudio Vigorelli. No anduvimos bien, no hicieron uso de la opción, y volví a Rivadavia de Junín, pero esa -para mí- fue una época inolvidable, por jugar contra equipos como Racing, Rosario Central, Lanús, Banfield, Tigre, entre otros".

En varios equipos de la Región

Siguiendo con su recorrido por el deporte más popular, el "Tripa" señaló: "De Rivadavia de Junín pasé a Rivadavia de Lincoln, equipo con el que salimos campeones del Nocturno en 1987/88. Jugaban Fabio Rolla, el `Flecha´ Claudio Cordero, Daniel Cillio, el `Chaqueño´ Oscar Ferreyra, habían traído un `9´ de afuera, de apellido Llamas, y el director técnico era el `Chacho´ Miguel Ángel Villafañe. Volví a Rivadavia de Junín y salimos campeones del oficial 1988, dirigidos por Daniel González y Sergio Lippi como `profe´. Habían venido Adrián Romero, Salvattori que lamentablemente falleció y era de Alcorta, el `Tati´ Girard como arquero, Hugo `Mencho´ Neculpán, Daniel Tobalina, el `Dogo´ Galeano y otros. Después jugamos el Regional contra Olimpo de Bahía Blanca y equipos de toda esa zona de influencia. Después, en 1989, fui a jugar un torneo regional con Compañía de Salto Argentino (con `Shany´ García y Walter Pereyra), de allí pasé a Eclipse de General Villegas, junto con Walter Pereyra, Marcelo Marisi, `Tati´ Girard, el `Chino´ Benítez y Daniel Tobalina, y al año siguiente a Juventud Unida de Banderaló. El técnico era Mario Rizzi y lo había llevado de preparador físico a Sergio Lippi. A los que veníamos de Eclipse se sumaron Sergio Balbi, el `Tara´ Galante, Daniel Di Gillio, Gastón Caresani, el `Chango´ Bedoy y Julián Camino, el gran jugador de Estudiantes de La Plata. Luego fui a jugar a Huracán de Arribeños y el equipo salió campeón después de 27 años sin títulos. Fui con Sergio Tedesco y fue una experiencia maravillosa, por el grupo y por la gente del pueblo, algo inolvidable".

"Dejé de jugar en el 2002 y de los técnicos que más me marcaron fueron Aramburu, `Cacho´ Malbernat y también el `Chacho´ Villafañe. Me hubiese gustado ser técnico de inferiores, pero por un motivo u otro nunca lo llevé a cabo" Jorge Fabián Lamónica cerró la entrevista diciendo: "Al fútbol le agradezco haber conocido a personas inolvidables y darme amigos que en la actualidad son como mi familia. Ahora, el fútbol cambió básicamente en la parte física. Pero las ganas de los pibes de ahora no son las mismas que las de antes. Se perdió el entusiasmo, hay algunos buenos jugadores, pero no es como antes que era una cantera permanente. La falta de campitos fue letal. Los pibes están con el celular, internet y no hay lugares como antes, que iban los entrenadores a buscar a los pibes para llevárselos a los clubes", completó el "Tripa".

