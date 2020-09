“Los equipos que terminaron arriba tendrían que tener una ventaja”, opinó Iván Delfino

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, dejó interesantes conceptos sobre el futuro del campeonato de la Primera Nacional y también se refirió a la actualidad del plantel profesional.

En cuanto al final de la temporada 2019/20, opinó: “Los equipos que terminaron arriba tendrían que tener una ventaja, (aunque) después de cinco meses hay que ver si es una ventaja porque ya han cambiado los equipos, han cambiado entrenadores, han cambiado las formas; individualmente y colectivamente no va a ser lo mismo pero hay que estar preparados porque estamos todos en las mismas condiciones”.

Al mismo tiempo, sobre la situación del Verde con los contagiados de coronavirus, dijo: “Por precaución, el cuerpo médico llegó a la conclusión de que hasta los próximos testeos lo adecuado era parar, así que nos adecuamos a esa decisión. Las personas que dieron positivo están aisladas y se tomó resguardo con la gente que tuvo contacto más cercano”.

Uno de los contagiados es el ayudante técnico Emanuel Russo, aunque el técnico, que en los próximos días cumplirá tres años en el club, aclaró que no estuvo en contacto y que se tomaron los recaudos necesarios con la distancia y las disposiciones del protocolo. “Tenemos que seguir teniendo los cuidados necesarios y cumplir con los protocolos para no tener más contagios, aunque posiblemente los pueda a haber”.

En cuanto al regreso a los entrenamientos, Delfino explicó que la “idea es volver a hacer los testeos de sangre entre miércoles y jueves y, si todo está bien, arrancar el jueves o viernes con los entrenamientos”.

Cabe recordar que durante el fin de semana, Francisco Molina (jugador), Osvaldo Cisneros (masajista/utilero), Emanuel Russo (ayudante de campo), Martín Rabbia (preparador físico) y Fernando Núñez (jugador) dieron positivo en el test de coronavirus, motivo por el cual se estableció la suspensión inmediata de los trabajos de pretemporada.

