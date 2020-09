"Creo que la mayoría va a poder jugar contra Libertad", dijo Ameal

El presidente de Boca, Jorge Ameal, se refirió ayer a la tarde a los 18 casos de Covid-19 positivos que tiene el plantel que dirige Miguel Ángel Russo, 9 de ellos titulares, y confió en "la mayoría va a poder jugar contra Libertad".

El miércoles vamos a tener una semblanza de lo que pasa, vamos a llegar bien, no nos hagamos problemas", aseguró Ameal.

"Quiero llevar tranquilidad a la gente de Boca, los jugadores están bien, Miguel está bien, es una pandemia que es imposible de parar, a los jugadores del PSG les pasó lo mismo", agregó sobre el tema en declaraciones a Radio La Red.

En cuanto a cómo pudo haber surgido el brote de coronavirus en la concentración del hotel de la zona de Tristán Suarez, dijo que "no creo que haya salido o entrado gente de la burbuja. Hicimos un gran esfuerzo para que todos estuviéramos en el hotel. Había un falso negativo y terminó contagiando a todo el mundo".

"Realizamos once testeos al plantel desde que comenzó esto. Mañana (por hoy) se va a testear y se va a realizar el PCR correspondiente, y el miércoles vamos hacer otro hisopado y los estudios cardiológicos. Tratamos de hacer todo bien, hicimos todo lo que un sanitarista dijo que hay que hacer, pero nos mató un falso negativo", añadió.

Luego habló de la posibilidad de que la Conmebol retrase el reinicio de la Copa Libertadores: "No estamos hablando con Conmebol, si mañana se corren las fechas estaremos conformes. Si no nuestro plantel va a estar preparado para estar en Paraguay. Tenemos una muy buena relación con el presidente Domínguez. No queremos tener situaciones que después nos traigan consecuencias. Acataremos el reglamento".

Casos puntuales

Además, habló de la situación del entrenador Miguel Ángel Russo, que es paciente de riesgo por tener 64 años y por haber sufrido una grave enfermedad en el 2018: "Queremos tener a Miguel en su casa, no en el predio. Trabajando con los jugadores por zoom", señaló.

También se refirió a la situación del delantero colombiano Sebastián Villa, a quien la secretaría de fútbol del club le informó que no jugará hasta que no se defina su causa judicial por violencia de género entablada por su expareja Daniela Cortes.

"La decisión es del consejo de fútbol y del técnico. La justicia lenta no sirve. Siempre acataremos lo que dice la justicia, esperaremos, Boca tiene un plantel rico, somos el último campeón", explicó.

Por último, habló del ídolo Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la institución: "Fui a buscar a Román para que sea directivo, no como manager. Hoy tiene su consejo de fútbol. Lo que entiende, sabe y se preocupa por el club es muy importante y no me cabe duda de que en algún momento será el presidente de Boca".

Boca tuvo desde lunes pasado un brote de Covid-19 en la "burbuja sanitaria" instalada en un hotel cercano al centro de entrenamientos de Ezeiza, con 26 contagiados, 18 del plantel profesional, 4 del cuerpo técnico y médico, y 4 empleados de la institución.