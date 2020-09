Confirmaron que dos jugadores de Chacarita tienen coronavirus

Los jugadores Ramiro Ríos, flamante refuerzo, y Juan Cruz González no se entrenan junto al plantel de Chacarita Juniors, pues ambos están contagiados del virus del COVID-19, informó ayer el club.

La entidad de San Martín indicó que los dos futbolistas "no iniciaron las prácticas" a la par de sus compañeros en el predio Ernesto Duchini, luego de que los hisopados de ambos arrojaran "resultado positivo" en coronavirus.

"Me informaron que el test dio positivo. Tengo que quedarme diez días aislado en mi departamento", expresó Ríos, incorporación procedente de la UAI Urquiza, al sitio oficial del club. "Me darán una planificación para que siga los entrenamientos en casa", agregó el zaguero central.

En el mismo sentido, el lateral González contó que "el sábado 12 me harán un nuevo control (PCR) para ver si puedo volver a entrenar", dijo.

El plantel que dirige el DT Claudio Biaggio tiene otro caso más de COVID-19, ya que el defensor Alan Ledesma tampoco pudo empezar las prácticas el jueves pasado, porque está aislado en su casa.

En otro orden, la Inspección General de Justicia (IGJ) autorizó la postergación de las elecciones a presidente, que debieron haberse realizado en julio pasado y que continúan suspendidas, por la crisis sanitaria que se vive a causa del coronavirus.