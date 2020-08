Estudiantes festejará sus 115 años con una movida solidaria de alcance nacional e internacional

Estudiantes festejará mañana su 115 aniversario, con una movida solidaria y la realización de ollas populares a cargo de filiales y agrupaciones, y que no solo abarcará a la ciudad de La Plata sino que tendrá un alcance nacional e internacional.

La idea surgió de las autoridades del club, y a través de la Fundación Estudiantes y de la coordinaciones de filiales y agrupaciones se le fue dando forma y habrá 57 lugares dispersos en el país y 10 en el mundo que formarán parte de lo que se denominó "La noche de las ollas populares".

El directivo Luis Álvarez Gelves explicó que "se cumplirán todos los protocolos sanitarios y en los lugares que no se permiten este tipo de actividades se realizarán donaciones de dinero y de alimentos en distintos hogares".

Uno de los casos curiosos se dará en Israel con la filial Estudiantes de Tel Aviv, que hará una donación de pañales a la organización "Elifelet For Refugee Kids" que alberga a niños refugiados provenientes de África, mientras que la filial Londres hará una donación a la organización "Doorstep London" para personas en situación de calle.

Por su parte, las filiales "Pinchas en USA" y "Pinchas en Escocia" realizarán donaciones monetarias. También harán actividades comunitarias las filiales de Bogotá y Palmira en Colombia, la filial de Perú Carlos Bilardo, en Porto Alegre y Belem, Brasil, y la filial de La Paz.

Mientras que a lo largo y ancho del país se desarrollarán ollas y donaciones en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Florencio Varela, Gualeguaychú, Merlo, Mar del Plata, San Bernardo, Escobar, Dolores, Carmen de Areco, Azul, Chascomús, Ensenada, Berisso, Magdalena, Dolores, 9 de Julio, Río Negro, Coronel Suárez, Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Posadas, Junín, Plaza Huincul, Necochea, Bahía Blanca, Brandsen, Iguazú, Viedma y Carmen de Patagones.

Desde la dirigencia del club también se recordó que se continúa con la recolección de ropa y de alimentos para las familias de deportistas que están en situación de emergencia.