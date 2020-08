Facundo Castet, Sergio Quiroga y Pablo Magnín están en la mira de clubes de Primera División

Pese al parate generado por la pandemia, el mercado de pases comenzó a reactivarse lentamente y muchos clubes de primera división buscar reforzar sus planteles de cara al reinicio de las competencias.

En el caso de Sarmiento, como ya es de público conocimiento la cuestión económica generó muchísimas complicaciones y el 30 de junio se vencieron contratos de jugadores importantes. Al mismo tiempo, también han surgido ofertas por futbolistas que tienen vínculos con la institución.

Entre los jugadores más solicitados, en la última temporada el delantero Pablo Magnín convirtió 15 goles en 18 partidos jugados (todos como titular) y es el actual goleador de Sarmiento y del torneo de Primera Nacional.

El "Morocho" está en libertad de acción y ya recibió ofrecimientos formales por clubes de primera división como Talleres, Patronato y Godoy Cruz de Mendoza.

En sus últimas declaraciones, sobre su futuro, Magnín precisó: "Todavía no he tomado ninguna decisión. Sí reconozco que he tenido charlas informales pero nada más que eso. Los contactos existen, me han llamado a mí o mi agente, pero creo que eso tiene que ver principalmente con que soy un jugador libre".

Sobre la posibilidad de continuar en el Verde, el delantero aclaró: "Estoy muy agradecido con Iván Delfino, no solo por cómo me trata a mí sino también al resto de los compañeros. Yo imagino que se va a dar una negociación larga, sobre todo porque no se sabe cuándo arranca todo esto. Ojalá me pueda quedar porque acá en Junín siempre me han tratado muy bien. Me siento cómodo en todo sentido".

Los casos de Castet y Quiroga

En el mercado de pases el defensor Facundo Castet está en el radar de Unión de San Fe. El marcador de punta por la izquierda sería del agrado futbolístico del director técnico juninense Juan Manuel Azconzábal, quien asumió recientemente en el cargo.

Ante la salida de Federico Milo, "El Vasco" pretende sumar un lateral izquierdo y es allí que surgió el nombre del defensor de 21 años oriundo de Bragado. Según una información difundida por el medio santafesino "Uno", dentro del cuerpo técnico de Azconzábal está el preparador físico Jorge Funes, quien estuvo muchos años en Sarmiento y tiene buenas referencias del futbolista. Incluso, su hermano Martín, actualmente es el técnico de la Reserva del Verde. Ese es el motivo por el cual Castet está en carpeta del entrenador rojiblanco.

En diálogo con Radio Sol 91.5, Castet se refirió a esta posibilidad de jugar en Unión y expresó: "Hablé con mi representante (José Scozzari) y me dijo que mi nombre estaba sonando en Unión. Eso me puso muy contento, pero a la vez me dijo que esté tranquilo que él se iba a encargar del tema y estamos esperando alguna propuesta".

Por último, el volante Sergio "Checho" Quiroga está en el radar de Huracán y su nombre sigue sonando fuerte en el club de Parque Patricios.

En el caso del "Checho", el pasado viernes la comisión directiva del Club Sarmiento confirmó que abonó el dinero correspondiente a la extensión de su contrato y de esta manera el buen volante vestirá la camiseta del Verde hasta 2025.

No obstante, si bien el jugador tendrá un compromiso con el club por los próximos cinco años, Huracán ya formalizó su interés por contratar los servicios del volante ofensivo. Si la institución de Parque Patricios quiere al "Checho" deberá precisar una propuesta por un préstamo o bien hacer uso de la cláusula de recisión.

Reunión con Delfino para rearmar el plantel

Agosto sería un mes clave para el futuro de Sarmiento. Entre los hechos más importantes, la dirigencia se reunirá con el entrenador Iván Delfino para empezar a trabajar en la reestructuración del plantel profesional.

Entre los temas que se tratarán en el encuentro, Delfino marcará las prioridades en cuanto a la renovación de contratos y en sentido cabe recordar que los jugadores cuyos vínculos vencieron el 30 de junio y deberán renegociar su continuidad son Pablo Magnín, Yamil Garnier, Francisco Molina, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Federico Vismara, Fabio Vázquez, Diego Chaves, Claudio Pombo, Facundo Daffonchio y Lautaro Geminiani.

Por otro lado, las bajas ya confirmadas son las de Facundo Castelli (regresó a Instituto de Córdoba), Fernando Núñez (regresó a Godoy Cruz de Mendoza), Ariel Colzera (arregló con Temperley); y el volante Franco Leys (también firmó con Temperley).

En definitiva, el tiempo pasa y por ahora la única continuidad confirmada es la del entrenador Delfino. El resto es un misterio que comenzará a develarse en las próximas semanas.