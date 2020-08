Para Mauricio Pochettino: "Ya no hay más debate Menotti-Bilardo"

El entrenador argentino Mauricio Pochettino aseguró ayer que en el fútbol actual no existe más el debate entre dos corrientes "como en su tiempo" fue con la dicotomía entre César Menotti y Carlos Bilardo.

En una entrevista con el diario El País, de España, el santafesino analizó la actualidad del fútbol mientras aguarda por un nuevo desafío tras su salida de Tottenham luego de cinco años y medio.

"Hoy en día, en cualquier cantera del mundo, lo que predomina es la capacidad de ese juego asociativo y posicional que ha invadido el fútbol mundial. Ya no hay más el debate Menotti-Bilardo como en su tiempo", afirmó Pochettino, quien siente que su paso por la Premier League cambió la mentalidad del fútbol inglés.

"Creo que junto con Brendan Rodgers (actual DT de Leicester) cambiamos un poco la mentalidad del fútbol inglés. Y la llegada de Pep (Guardiola, a Manchester City) después cimentó y asentó todo", agregó "Poche", que también dejó su huella en Southampton donde inició su carrera en Inglaterra.

"No fue sencillo porque una de las primeras cosas que me dijo el 'presi' era que me fichaba porque quería que el equipo jugara como el Dream Team. Nos mostró un video de ese Barça. 'Esta es mi filosofía… ¡Aplícala!', me dijo", recordó el oriundo de Murphy.

En otro tramo, Pochettino, de 48 años, defendió su decisión de rechazar una oferta de Real Madrid mientras estaba en Tottenham y se arrepintió de una frase suya cuando se lo vinculó a Barcelona.

En enero de 2018 y en medio de rumores de una posible llegada a Barcelona, clásico rival de Espanyol, club con el que está identificado como jugador y entrenador, Pochettino aseguró que antes de dirigir al "culé" se volvía a trabajar a su campo en Argentina.

"No quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará", concluyó.