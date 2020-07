Su pasado como futbolista en equipos de A.F.A. y su pasión por Sarmiento

También Guillermo Pérez se destacó como futbolista y su pasión por "la redonda" se inició en su pueblo, Ascensión, "jugando en las inferiores del Club Singlar hasta llegar a Reserva, porque a los 17 años me fui a vivir a Buenos Aires. Allá me probé y quedé jugando en Arsenal de Sarandí, en 1984, cuando estaba el Club en Primera `B´, año en el cual estaba Racing en esa divisional. En la otra temporada, año 1985, pasé a Temperley, que estaba en Primera A´ y jugué en cuarta, entrenando varias veces con la Reserva. Pero por entonces, comencé la Facultad y falleció mi padre, así que tuve que elegir entre jugar o estudiar. Hubo además justo un cambio de técnico y con el que llegó no tuve afinidad y opté por estudiar. También me probé en su momento en Independiente, al que me llevó Mario Arano, el manager de un gran amigo, Luis `Cuty´ Barrera, pero no quedé en el `Rojo´, Club del cual soy hincha".

También expresó luego: "Dicen que jugaba muy bien (risas), era el típico `10´, pero nunca le aposté todo al fútbol. Me tocó jugar en una época sin representantes ni dinero de por medio. La muerte de mi viejo me hizo desistir definitivamente. Por ser hincha de Independiente, mi ídolo obviamente fue el `Bocha´ Bochini. Lo iba a ver casi siempre. `Lo copiaba´ en eso de generar jugadas y dar pases gol, pero yo no fui un goleador. A los 15 años, viviendo en Ascensión, viví la mejor etapa de Sarmiento del ´80. Disfruté muchísimo en las últimas fechas, con el ascenso a Primera división. Obviamente que lo seguí también en todo el campeonato de Primera "A" de 1981, no me perdí ningún partido, como ocurrió seguro con cualquier juninense que le guste el fútbol. Fue una época hermosa, con el `Toti´ Iglesias, el `Tigre` Garecca, Carlos López, `Palito´ Ortega, Marcelo Bachino y otros, un equipazo que tenía Sarmiento".

Cerrando la entrevista, Guillermo Daniel Pérez aprovechó para saludar a amigos, familiares y colegas de Junín y de Ascensión "y espero verlos lo más pronto posible, una vez que pase esta pesadilla sanitaria. Ojalá que estén bien y a seguir cuidándose", completó "El Turco" Pérez.