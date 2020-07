Ezequiel Cerutti jugaría en la Universidad de Chile

Luego de la intimación del delantero juninense, ex Sarmiento de nuestra ciudad y otros clubes, Ezequiel Cerutti, a San Lorenzo de Almagro, la entidad de Boedo solucionó el problema, que amenazaba con convertirse en una seria complicación.

"El Pocho" había intimado al "Ciclón" por una deuda salarial que arrastra desde diciembre y los tiempos para llegar a un acuerdo y evitar así un juicio laboral se acortaban. Sin embargo, en las últimas horas hubo reunión virtual entre el juninense y los principales dirigentes y llegaron a un arreglo con el ex C.A.S., Independiente de Avellaneda, Olimpo de Bahía Blanca y otros clubes, para dar vuelta la página.

Y menos mal, porque la bola de nieve se había vuelto enorme en Boedo. El delantero volvió al club a mediados de 2019 como futbolista libre tras su paso por Independiente, pero nunca recuperó el nivel que había mostrado en su primera etapa en el club, entre 2016 y 2018.

Su rendimiento no satisfizo a los dirigentes y con el receso de fin de año se intentó darle salida, aunque sin ningún éxito: Ezequiel Cerutti, a pesar de tener varias ofertas, decidió quedarse en San Lorenzo. Y ahí comenzó el conflicto.

"Colgado", sin ningún tipo de chances para jugar -ni demasiada voluntad para torcer ese destino-, Cerutti fue acumulando meses sin jugar pero también sin cobrar sus haberes, una situación similar a la del arquero Nicolás Navarro y del zaguero central Santiago Vergini, aunque el golero y el defensor mostraron buena predisposición y llegaron a distintos arreglos para firmar la paz.

El juninense, en cambio, fue a fondo: intimó al Ciclón y puso un plazo de 48 horas para que le paguen o quedar libre, pero finalmente se entró en una negociación y el "Pocho" decidió postergar el plazo, que vencía este viernes, cuando se sentó en una reunión virtual con los dirigentes y se alcanzó un acuerdo: San Lorenzo le abonará la mitad de la deuda en un pago y el resto en cuotas.

Eso sí: a pesar de tener contrato hasta junio de 2022, no continuará en el "Ciclón". Su representante, Sebastián Celoria, se comprometió a ubicarlo en otro club y suena con fuerza la chance para que Cerutti pase a la Universidad de Chile.