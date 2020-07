"Me hubiese encantado llegar a los cien partidos con la camiseta de Sarmiento"

El defensor Daniel Delgado formó parte del equipo de Sarmiento que en 2014 logró un ascenso histórico. Su rendimiento es recordado por los hinchas hasta el día de hoy. "El ´Negro´ era una bestia, impasable", dicen quienes lo vieron jugar en la zaga central junto a Roberto Tucker.

Pero su historia no se trata solamente del pasado porque a los 39 años el futbolista sigue vigente. En una charla exclusiva con Democracia, Delgado habló de su vida en Junín y de la posibilidad de jugar el próximo torneo local con la camiseta de Defensa Argentina.

- ¿Qué recordás de tu arribo a Junín?

- Fue en 2012, vine a jugar a Sarmiento y primero estuve hasta 2016. Después me fui a jugar a Platense pero me volví porque la verdad es que extrañábamos la tranquilidad de la ciudad. En aquel entonces, mi nene había empezado la escuela, ya tenía sus compañeritos acá, así que decidimos volver. En Buenos Aires se vive al límite y acá es mucho más tranquilo todo.

- ¿Resignaste algo al regresar?

- Sí, tenía la posibilidad de jugar en Deportivo Merlo pero no aguanté el ritmo de Buenos Aires. Y la verdad es que no nos arrepentimos porque estamos muy cómodos en Junín. Inclusive ahora, con todo este tema de la pandemia, acá estamos un poco más a salvo. Estamos más alejados del peligro. Después, desde lo laboral estoy trabajando para una empresa constructora y en este sentido le quiero agradecer públicamente a Néstor Tudisco por haberme dado la oportunidad.

- ¿Cómo continuó tu vida después de dejar el profesionalismo?

- Por suerte, tuve la posibilidad de continuar con nuestra vida y desde lo deportivo seguí jugando en equipos de acá de la zona. Jugué en Social de Ascensión, en Arenales Fútbol Club y en enero del año pasado jugué para Villa Belgrano el Torneo Regional Amateur y después de ahí no sé qué me pasó que no quería jugar más. Hasta que Badino (Cristian) se contactó conmigo y me invitó a jugar el nocturno para Defensa Argentina. Así que hice la pretemporada y arranqué. Después, este año me llamaron de Pehuajó, de el Progreso; y arranqué a jugar hasta que pasó lo de la pandemia.

- ¿Y ahora cuándo se puede jugar?

- Hablé con Badino (DT de Defensa) hace poco y me dijo que querían que siga, así que vamos a probar otra vez. La verdad es que me siento muy cómodo en Defensa, con los muchachos, los dirigentes, todos se han portado muy bien conmigo. La idea es entrenar con ellos y ver cómo me siento. Sé que estoy compitiendo con chicos de 20, 22 años, entonces si puedo entrenar a la par de ellos para mí eso es un parámetro. Si me siento bien, seguiré. Mi idea es esa, arrancar con la pretemporada y ver si resisto los trabajos del cuerpo técnico. Si me siento bien, le meteré un añito más. Esa es la idea.

- Más hoy que el fútbol se basa mucho más en lo físico.

- Claro, si la mente anda bien pero el cuerpo no, ya estamos en un problema (risas). Pero bueno, en principio, voy a arrancar con la pretemporada y a partir de ahí definiré si juego o no. Es cierto que el fútbol tiene una cuestión física muy importante pero también hay otra cuestiones, como la experiencia, la ubicación. A veces uno ya sabe dónde caen los rechazos, dónde se paran los delanteros, son mañas que se van aprendiendo. Lógicamente que si uno no está bien físicamente, no puede jugar. Pero a veces, es más el sentido de la ubicación que correr.

.

- Contame un poquito cómo es la relación con los hinchas de Sarmiento. En una encuesta que se hizo desde este diario te eligieron como uno de los mejores centrales de la década.

- Siempre fue una relación muy buena. estoy muy agradecido por el trato. En la calle todavía hay muchos hinchas que me saludan, que me recuerdan de la mejor manera y eso es un mimo muy lindo. Me pone muy contento y siempre lo agradezco. Me enteré también que me eligieron para formar para del equipo de la década y eso también me generó mucha alegría. Pasaron muchos jugadores y que me hayan elegido fue una alegría y un orgullo muy grande. Muy agradecido por el cariño de la gente.

- ¿Te quedó pendiente algo?

- Llegar a los cien partidos con la camiseta de Sarmiento. Creo que tenía 89 cuando me fui. Me lesioné la rodilla y no pude seguir. En Tristán Suarez lo había logrado y en Deportivo Merlo también, pero bueno, no se pudo dar. Me quedó la espina. Por ahí puedo completar los partidos que me faltan con los muchachos del senior de Sarmiento que ya me invitaron (risas). Después creo que he hecho una carrera correcta, con muchos momentos lindos. Hice goles en todas la categorías que jugué, desde la Primera D hasta la Primera División, así que muy contento.

De esta manera, el "Negro" Daniel Delgado todavía no tira la toalla y parece que va en busca de un nuevo objetivo. Intentará aguantar la pretemporada con Defensa Argentina para después jugar el nocturno. Y ojalá que así sea, porque su presencia le daría más jerarquía a un torneo que cada vez genera más expectativas.