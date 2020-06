Chiófalo: "Si cada uno hace lo que quiere, es muy difícil manejar esta complicada situación"

Anteayer, se confirmó que parte del plantel de futbolistas profesionales de Deportivo Riestra "rompió" la cuarentena social, preventiva y obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional y regresó a los entrenamientos, aunque ya lo habrían hecho en días anteriores.

Según informó el programa "Presión Alta", del canal deportivo de cable TyC Sports, el elenco que ocupa la cuarta posición de la Zona "B" de la Primera Nacional, división y mismo grupo en la que milita Sarmiento de Junín, efectuó prácticas en grupos de entre seis y siete futbolistas.



Numerosas voces se expresaron, en su gran mayoría en contra, por lo realizado por parte del plantel del equipo del Bajo Flores que capitanea el zaguero central Gustavo "Tata" Benítez, exjugador de Sarmiento de Junín. Uno de los que opinó fue Fernando Chiófalo, presidente del "verde", quien inicialmente dijo:

"No puede cada uno hacer lo que quiere, si no sería un desastre total. Hay reglamentos y reglas dictaminadas por el Gobierno Nacional y hay que acatarlas, hay que hacer lo que te dicen. Si cada uno hace lo que quiere, es muy difícil manejar esta complicada situación", tras lo cual amplió conceptos manifestando:

"Creo que, como mínimo, deben actuar el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias. Hay mucha gente que está encerrada, que sufre mucho por la pandemia, otros que no pueden abrir sus negocios y no puede ser que salga cualquiera de la cuarentena".

Añadió: "Yo entiendo situaciones, las comprendo, pero hay que seguir un reglamento, cumplir lo que disponen las autoridades, especialmente de salud, y no porque en algunas provincias en el interior del país se esté mejor por la pandemia, se debe dejar de cumplir con lo que indican las medidas y los reglamentos realizados por quienes disponen los protocolos de seguridad, porque si no todos estarían autorizados".

Pidió reglas claras

También el titular de la comisión directiva de Sarmiento de Junín, al ser consultado por colegas de Radio "La Red" -en el ciclo encabezado por Gustavo López-, dijo: "No soy ni abogado ni médico, pero si mañana alguien se enferma o pasa algo y no se cumplieron los protocolos, alguien tendrá que pagar, porque si no el nuestro es el país en el que cada uno hace lo que quiere".

"Hay que estar bajo las reglas, acá en Junín no hay casos de coronavirus, se están de a poco movilizando algunas actividades, pero yo no voy a abrir el Club porque se me ocurre. Me puede gustar o no lo dispuesto (en esta cuarentena), puedo opinar personalmente, pero cumplimos siempre, hay que cumplir las normas, estar siempre bajo las reglas dispuestas", completó.

Dando un ejemplo, Chiófalo dijo: "¿Por qué no jugar al tenis, por ejemplo, que están los jugadores a varios metros de distancia? Pero ellos igual se tienen que mover, ir al lugar donde juegan o practican. Al margen que entrene uno solo, con un profesor a tres o cuatro metros, hay que movilizarse, ir al lugar de entrenamiento, en su vehículo particular o tomando un transporte púbico. Hay que seguir cuidándonos, porque de lo contrario se va todo al diablo", argumentó el mandamás del C.A.S.

El regreso del fútbol

En cuanto a la vuelta del fútbol, a la posible reanudación del campeonato de la Primera Nacional, Fernando Chiófalo manifestó que la idea primigenia "es terminar este torneo y empezar uno nuevo, jugándolo por zonas. Igualmente, no hay nada confirmado, no hay nada definido".

"Yo, en lo personal, veo lejano todo eso (la vuelta del fútbol), al menos por ahora, más en la situación que se vive en Capital Federal y el Gran Buenos Aires por la pandemia, no así en varias provincias, en el interior del país", completó Chiófalo.