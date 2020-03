Pochettino: "Espero algún día volver a Newell's, a lo mejor con Messi”

El entrenador Mauricio Pochettino expresó su deseo de volver a Newell's Old Boys, el club donde inició su carrera como jugador, y deslizó la posibilidad de hacerlo con el astro Lionel Messi, hincha del equipo rosarino.

“Espero algún día volver al club. Yo todavía puedo aguardar, a lo mejor será en 10 años con Messi", apuntó Pochettino, con un tono humorístico en la última frase, en diálogo con radio Del Plata.

De todas maneras, Pochettino, nacido en Santa Fe hace 48 años, consideró que el regreso de Marcelo Bielsa a Newell's sería "el más lindo y emocionante" porque es el máximo deseo de los hinchas.

"A todos los hinchas nos gustaría volver a verlo dirigiendo en el Parque. Por una cuestión generacional, espero el suyo y el del (Gerardo) "Tata" Martino", indicó el extécnico del Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Pochettino aseguró que tuvo muchas ofertas para volver a dirigir, pero no las aceptó. "Necesitaba alejarme del fútbol. Por el momento sigo teniendo un contrato con Tottenham y aunque no lo esté ejerciendo, la posibilidad de ir a otro equipo requiere de una negociación”, aclaró el exdefensor del seleccionado argentino, quien reside en Londres, Inglaterra.

"Estoy esperando el fin de temporada para tomar algún equipo desde el comienzo", agregó.

Por último, Pochettino se solidarizó con River Plate por haber tomado la decisión de no jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga y que luego desembocó en la suspensión del fútbol argentino como precaución por la expansión del coronavirus.

"Me solidarizo con la decisión de suspender el partido, es absolutamente lógica. Ha sido acorde a gente que aplica el sentido común y no entendería que se lo sancione por eso. En Europa se manejaron de forma irresponsable y tomaron tarde las decisiones", cerró Mauricio Pochettino.

El equipo de Bielsa simuló en la Play su partido ante Fulham

Leeds, el equipo que dirige el rosarino Marcelo Bielsa y lidera la segunda división del fútbol de Inglaterra, encontró un método original para atravesar el receso por el coronavirus: a través de sus redes sociales jugó un partido "virtual" con Fulham, que habría sido hoy su rival en el marco de la 39na fecha del torneo.

El club, a través de su cuenta oficial de twitter, transmitió "en vivo" el partido, jugado online en la consola Play Station, que terminó con la victoria 2-0 de "los de Bielsa" y tuvo casi diez mil visualizaciones.

Los goles de la victoria virtual fueron el español Pablo Hernández y Jack Harrison, uno en cada tiempo, y en el twitter de Fulham se celebró: "¡La carrera triunfal continúa!".

En la "vida real", Leeds lleva en efecto una serie positiva de cinco victorias al hilo que lo llevaron a lo más alto de la tabla de la Championship League (segunda división inglesa), lo que sostiene la ilusión de sus hinchas de ascender a la Premier.

Leeds-Fulham (junto con otros seis encuentros de la fecha 39 del certamen) no fue el único partido suspendido hoy por la emergencia sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus.

Entre otros choques destacados del fútbol internacional, este miércoles debieron disputarse Barcelona-Napoli y Bayern Munich-Chelsea (octavos de final de la Liga de Campeones); Strasbourg-Paris Saint Germain (Liga de Francia); Hellas Verona-Cagliari, Torino-Parma y Atalanta-Sassuolo (Serie A de Italia) y seis partidos de la Copa Libertadores, entre ellos la visita de River a San Pablo y Racing-Nacional de Montevideo.