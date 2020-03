"El Pipita" Gonzalo Higuaín abandonó Italia en cuarentena para regresar a Argentina

El exdelantero del seleccionado argentino Gonzalo "Pipita" Higuaín abandonó ayer Italia, donde rige una cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, y regresará al país hoy con estudios recientes que confirman no haber contraído la enfermedad.

El delantero de Juventus recibió el permiso de las autoridades migratorias italianas y embarcó en un vuelo privado luego de cumplir con el aislamiento social en su departamento de la ciudad de Turín, capital de la región de Piamonte, vecina de la región más afectada por la epedima: Lombardía.

El goleador, de 32 años, tenía previsto realizar escalas en España y Francia antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

"Para que Gonzalo pudiera salir de Italia y así regresar al país se tomaron las medidas reglamentarias necesarias a causa de la pandemia", explicó Nicolás Higuaín, hermano y representante del jugadores.

"Le hicieron el estudio para detectar el coronavirus y el resultado dio negativo, por eso pudo viajar", aclaró el agente del futbolista surgido de River Plate y mundialista en 2010, 2014 y 2018 con el seleccionado nacional.

"Gonzalo es argentino y, como tal, tiene el derecho de volver al país, más teniendo cuenta que no presentaba ningún síntoma, si no, no le hubieran permitido subirse al avión", justificó su hermano.

"Hace varios días que estaba en su hogar cumpliendo con el aislamiento que determinaron las autoridades italianas y por eso decidió volver. En Argentina va a cumplir la cuarenta obligatoria", aclaró.

"Pipita" es el primer futbolista en retornar a Argentina desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus con la categoría de pandemia.

El panorama

Italia superó a China y se convirtió ayer en el país del mundo con mayor cantidad de muertes por coronavirus: unos 3.405 decesos sobre 41.035 personas infectadas.

Higuaín participó en los últimos días de una campaña publicitaria destinada a recaudar fondos para los infectados por la epidemia en el país europeo.

El plantel de Juventus, que también cuenta con el cordobés Paulo Dybala, tuvo un primer caso positivo de la Serie A: el defensor Daniele Rugani, de 25 años, que transita su recuperación sin inconvenientes.

Higuaín jugó por última vez con la camiseta de la Juventus el pasado 8 de marzo en la victoria 2-0 sobre Inter, por la 26ta. fecha del campeonato italiano, que un día más tarde fue oficialmente suspendido hasta el 3 de abril.

Sin embargo, el exponencial crecimiento de la curva de casos en el país proyecta que la vuelta del fútbol no será en los tiempos previstos.

El ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, señaló el 3 de mayo como "una posible fecha" para que la Serie A del fútbol de su país retome la actividad, aunque sería "difícil" hacerlo con aficionados.

Además, respaldó la posibilidad de que las estrellas reduzcan los salarios para ayudar a sus clubes a combatir los daños financieros causados por el coronavirus.

"A partir de hoy (por ayer), el 3 de mayo es una posible fecha (de reinicio), pero no diría que es seguro, y es difícil pensar que podríamos tener partidos con aficionados", dijo Spadafora en declaraciones a la emisora Rai 3.