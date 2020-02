Confirmaron días y horarios de tres partidos de Copa Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de tres partidos de los 32avos. de final de la Copa Argentina, a través de su cuenta oficial de Twitter, aunque no lo hizo para el match entre Sarmiento de Junín ante Douglas Haig de Pergamino, un esperado pleito regional.

El primero en confirmarse fue el cotejo entre Central Córdoba de Santiago del Estero, actual subcampeón, que se enfrentará el miércoles 4 de marzo a San Telmo, de la Primera “B” Metropolitana, desde las 22.10 en el estadio “Padre Martearena” de Salta.

Posteriormente, la cuenta publicó Estudiantes de La Plata contra Deportivo Laferrere, de la Primera “C”, que se jugará el 4 de marzo, a las 20.05 en el estadio “Néstor Díaz Pérez” de Lanús.

Finalmente, Unión de Santa Fe jugará el jueves 5 del mismo mes ante Sportivo Dock Sud, de la C, desde las 20.05, en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela.

A los otros confirmados en semanas anteriores se les designaron los árbitros:

Martes 25: Gimnasia y Esgrima La Plata-Sportivo Barracas, a las 21.10, en cancha de Quilmes, Julio Barraza.

Miércoles 26: Aldosivi de Mar del Plata-Talleres de Remedios de Escalada, a las 17.35, en cancha de Arsenal, Jorge Broggi.

Jueves 27: Patronato de Paraná-Instituto de Córdoba, a las 20.05, en cancha de Unión, Carlos Córdoba.

El resto de los juegos aún no cuentan con un cronograma oficial.

Definen hoy los dos últimos clasificados del Federal “A”

Sportivo Peñarol de Chimbas frente a Sportivo Desamparados, ambos de San Juan, y Sportivo Las Parejas de Santa Fe contra Sportivo Estudiantes de San Luis, definirán hoy los dos últimos clasificados para la Fase Final de la Copa Argentina de fútbol, en sendos encuentros de vuelta por la ronda Preliminar del Federal “A”.

En el estadio del “Bicentenario” de San Juan, Peñarol de Chimbas recibirá a partir de las 21.45 a Desamparados, con el arbitraje de Pablo Núñez y con la ventaja de haberse impuesto por 1 a 0 como visitante en el partido de ida, desarrollado la semana pasada.

El vencedor del cruce entre Peñarol y Desamparados confrontará en los 32avos. de final de la Copa Argentina ante Newell's Old Boys de Rosario.

En tanto, Sportivo Las Parejas será anfitrión de Estudiantes de San Luis en el estadio 4 de Septiembre de la ciudad santafesina, desde las 20 y con Mahuel Viñas como juez principal.

El primer enfrentamiento, llevado a cabo el 18 de enero pasado en la capital de San Luis, finalizó igualado 1 a 1, y quien resulte triunfador del emparejamiento se medirá en los 32avos de final de la Copa Argentina contra Huracán.

La Fase Preliminar del Federal A otorga 13 cupos para la ronda Final de la Copa Argentina.

Ya están clasificados para la Fase Final de la Copa Argentina por el Federal A, Camioneros de Luján, Deportivo Madryn, Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Güemes de Santiago del Estero, Villa Mitre de Bahía Blanca, Huracán Las Heras de Mendoza, Cipolletti de Río Negro, Boca Unidos de Corrientes, Chaco For Ever, Douglas de Pergamino (rival de Sarmiento de Junín) y Sportivo Belgrano de San Francisco.