Delfino: “Me quedo con la imagen de que Sarmiento superó a Tigre que tiene jerarquía”

Terminado el encuentro en el "Eva Perón", el técnico de Sarmiento, Iván Delfino; el volante Federico Vismara y el atacante Maximiliano Fornari dialogaron con la prensa en la zona de vestuarios.

En relación al empate de su equipo, el DT indicó: “Tengo el fastidio de que te empaten en la última pelota. El partido ya estaba terminado y tuvimos muchas para liquidarlo. Estas cosas en el fútbol suelen pasar y se puede opacar todo el trabajo que hicimos. Fuimos superiores a Tigre y con 10 hombres en el segundo tiempo”.

Añadió: “No es desilusión porque estoy bien con el equipo, solo es bronca de que se escape. El contrapunto fue contra Villa Dálmime que lo ganamos y no dimos dos pases seguidos. Hoy no tuvimos la puntería que tuvimos con Chacarita. Pero nos convirtieron en la última jugada”.

“La expulsión creo que no era, y nos sacó 5 amarillas en 20 minutos. Pero nosotros no pudimos hacer nada. Tenemos que entender que a veces algunos fallos pueden perjudicarnos, y esa adversidad hay que usarla para crecer y redoblar la apuesta que hoy el equipo tuvo. Si embocábamos la que tuvimos ganábamos”, confirmó.

Completó: “Después de la expulsión tuvimos tres claras que nos quedamos mano a mano. Hicimos un gran partido. Ahora tenemos que hablar y despejarnos rápido de esto. Nos tenemos que preparar para el próximo partido que vendrá en 15 días”.

“El equipo tiene actitud. Tanto Quiroga como Vismara hicieron un buen partido al igual que el Tano (Graciani). En ese sentido las líneas estuvieron cerquitas y compactas. Creo que todo análisis que podamos hacer estaríamos hablando de otra cosa si lo hubiéramos definido”, apuntó.

Por último, dijo: “No se puede cambiar nada. Hay que limpiar las cabezas de los jugadores, darles el descanso que necesitan, ya que esto es largo y todavía falta un montón. Me quedo con la imagen de que el equipo superó a Tigre que tiene jerarquía”.

“No sufrimos sobresaltos”

“Hay bronca porque se nos escapó en la última jugada, pero hicimos un gran partido con un rival difícil y hay que analizar todo. Hay que seguir, son rivales difíciles y hoy tuvimos el partido controlado”, expresó “La Bruja” Vismara.

“El árbitro tuvo fallos que todos vimos, tomó esa decisión y me voy caliente porque me echó. Merecimos ganar. Tuvimos cuatro mano a mano. Con 10 en cancha estuvimos bien y no sufrimos sobresaltos”, sostuvo.

“El equipo deja todo en cada partido”

Por su parte, Fornari destacó: “Creo que hicimos un buen trabajo, pero se nos escapó sobre el final. Hicimos un sacrificio bárbaro y no pudimos llevarnos la victoria. Siempre fuimos los que atacábamos y generábamos situaciones. Pero en la última nos empataron”.

“Tuvimos situaciones, por como venimos jugando, y hoy se nos escapó. Quizás nos viene bien para lo que viene y seguiremos trabajando. El equipo deja todo en cada partido y es bueno para nosotros”, concluyó.