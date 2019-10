Sarmiento sigue entrenando y repetiría equipo el sábado, ante Chacarita Juniors

El plantel profesional de Sarmiento de Junín volvió a entrenar ayer, realizando una sesión de fútbol en una de las canchas de la Ciudad Deportiva, para continuar preparando el cotejo del sábado como local, ante Chacarita Juniors.

Hoy, el entrenador Iván Delfino realizará un nuevo ensayo futbolístico, con mayor intensidad que el de la víspera, y por primera vez el coach santafesino podría repetir equipo en el actual certamen de la Primera Nacional, en este caso por la octava fecha.

Tras el agónico empate 2 a 2 como huésped ante Deportivo Riesta, tras ir perdiendo 2 a 0, Delfino pondría los mismos once en cancha, aunque aún está la esperanza de que pueda recuperarse el primer zaguero central, Wilfredo Olivera, quien si llega en condiciones tras el esguince de tobillo izquierdo, reemplazaría a Braian Salvareschi.

El árbitro sanjuanino Mauro Ejarque fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino para que dirija el encuentro de la octava fecha a dispuitarse en el estadio “Eva Perón” entre Sarmiento y Chacarita Juniors, desde las 20.10y por la octava fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional.





Hoy se inicia la fecha

La octava fecha, que tiene como postergado el match Almagro-Tigre, comenzará hoy con el partido que por la misma Zona 2 jugarán en Córdoba, Instituto y Quilmes A.C.

La octava jornada continuará de esta manera:

Mañana viernes

21.10: Atlanta vs. Belgrano de Córdoba.

21.30: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Brown (Puerto Madryn).

Sábado

15.30: Villa Dálmine vs. Brown (Adrogue).

18.10: Platense vs. San Martín (San Juan).

20.10: Sarmiento vs. Chacarita Jrs.

Domingo

15.30: Deportivo Morón vs. Barracas Central.

15.30: San Martín (Tucumán) vs. Defensores de Belgrano.

17.00: Independiente. Rivadavia (Mendoza) vs. Estudiantes (BA).

17.00: Temperley vs. Agropecuario (Casares).

17.00: Gimnasia (Jujuy) vs. All Boys.

Lunes

15.30: Nueva Chicago vs. Mitre (Santiago del Estero)

15.30: Deportivo Riestra vs. Gimnasia (Mendoza).

20.30: Santamarina de Tandil vs. Atlético Rafaela.

21.10: Ferro vs. Alvarado de Mar del Plata.