Buscando seguir invictas, las chicas de Sarmiento visitarán el sábado a Ferro

Ayer, Luego de resignar sus dos primeros puntos al empatar 2 a 2 ante Estudiantes de Buenos Aires como locales por el campeonato de Primera “B” de fútbol femenino que organiza la A.F.A., el equipo de Sarmiento de Junín visitará este sábado a Ferro Carril Oeste, en Pontevedra.

El equipo que conduce Sergio Barbagelata, tras vencer en el debut 7 a 0 a Argentino de Quilmes y luego 3 a 2 como visitantes a Atlanta, igualaron con las de Caseros en el estadio “Eva Perón”, logrando sus tantos las delanteros Melina Garialdi y Sofía Dambrosio.

El “Verde”, recordemos, había empezado ganando, luego pasó a perder 2 a 1 (tantos de Rocío Morales y Marcela Barrientos para la visita) y finalmente lo igualó, formando ante Estudiantes (B.A.) con Loana Herrera; Ayelén Silva, Lucía Inglese, Romina Page y Valentina Berenguel; Isabela Alonso, Marianela Costa, Florencia Gamarra y Lucía Mansilla; Melina Garialdi y Sofía Dambrosio. Sup.: Romina Page, Victoria Jancich, Loana Herrera, Belén Zara, Julieta Chiófalo, Valentina Ronca, Sofía Nievas, Luisina Garrido, Lourdes Pérez y Andreína San Pedro.

Los demás resultados

Los otros resultados de la tercera fecha, fueron los siguientes:

- Atlas 0 - Argentinos Juniors 1 (gol de Macarena Godoy).

- All Boys 4 (Jimena Romeo -3- y Mabel Barrios) - Almirante Brown 1 (Laura Castillo).

- Deportivo Español 3 (Micaela Maturano 2- y Laura Romero) - Camioneros 0.

- Defensa y Justicia 1 (María Laura Moreno)- Argentino de Quilmes 0

- Lima F.C. 2 (Daniela Moreno y Carolina Sánchez) - Atlanta 1 (Victoria Figueroa).

- Banfield 0 - Ferro 1 (Melina Guerrero).

- Liniers 0 - Deportivo Morón 2 (Ayelén Valor y Cinthya Joncic).

- Deportivo Merlo 2 (Valeria Ayrala ambos goles) - Luján 0.

- Comunicaciones 1 (Bárbara Miteff) - Puerto Nuevo 0.

Deportivo Armenio 0 - Argentino de Rosario 0.

Con estos resultados Ferro, Argentinos Juniors, Comunicaciones y Lima FC, continúan con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos disputados y suman 9 puntos.

Por su parte, Sarmiento y Deportivo Armenio empataron sus respectivos encuentros y quedaron segundos (además de invictos), con 7 unidades.

De los siete que no habían logrado sumar en este torneo, los dos conjuntos que pudieron cosechar su primer punto fueron Argentino de Rosario y Argentino de Quilmes.

Los que aún no suman son Atlas, Atlanta, Camioneros, Almirante Brown y Liniers.

Estudiantes de Buenos Aires y Defensa y Justicia, sumaron en un cotejo.

Deportivo Español, All Boys, Deportivo Morón y Deportivo Merlo lograron los tres puntos, mientras que Banfield y Puerto Nuevo mantuvieron las unidades que tenían porque en la última fecha perdieron.

Recordemos que los diez primeros equipos de la tabla casificarán a la Zona Campeonato por dos ascensos a la Primera “A”.

Los equipos restantes jugarán la Zona Permanencia donde se definirán tres descensos a la Primera “C”.