Hoy se emite un documental sobre Diego Maradona

Hoy, la señal de DirecTV emitirá en exclusiva en su canal OnDirecTV y en la plataforma de streaming DirecTV GO, el documental “Diego Maradona”, dirigido por Asif Kapadia, realizador de Senna (BAFTA a Mejor Documental) y Amy (Oscar a Mejor Documental).

Cuenta con más de 500 horas de material audiovisual del deportista nunca visto. El documental se estrenará en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia.

El documental dirigido por Asif Kapadia, director de las biografías de Ayrton Senna (Senna, 2010) y de Amy Winehouse (Amy, 2015), ambas galardonadas por múltiples instituciones, cuenta con más de 500 horas de material audiovisual inédito que el mismo Maradona entregó para que el director pudiera dar más detalles de los ya conocidos sobre su vida. Retrata la vida del futbolista argentino desde sus comienzos en el deporte hasta su estadía triunfal en Nápoles.

“Estamos orgullosos de continuar apoyando las increíbles películas que realiza Asif Kapadia, primero con Amy y ahora con Diego Maradona», declaró Willard Tressel, Gerente General de OnDirecTV.

“Su estilo de narración es único. Kapadia sabe mostrar personajes complejos revelando las múltiples aristas de cada personalidad. En este caso nos muestra las distintas maneras de entender al héroe, al mito y a la leyenda de Maradona”.

“Estoy muy emocionado por poder compartir Diego Maradona con la audiencia latinoamericana a través de DirecTV. Fueron tres años de intenso trabajo con mi excelente equipo de colaboradores para hacer la película, que incluyeron investigaciones y reportajes en Italia y Buenos Aires, entrevistas a Diego Maradona en su casa en Dubai y años de edición en Londres”, comentó el director Asif Kapadia.

“Esperamos entregarle al público la película de este personaje carismático y complejo, con imágenes nunca antes vistas y enfocándonos en lo que creo son los años más importantes y menos documentados de su carrera como futbolista del Napoli. Estoy muy emocionado por conocer la reacción de la audiencia latinoamericana”.

De esta manera a través de su señal OnDirecTV la compañía reafirma su apuesta por el género documental, las biopics y contenidos basados en historias biográficas luego de la emisión exclusiva del multipremiado Amy en 2015 y de documentales como “The Clinton Affair”, “The Kennedy Files”, “Pope, The Most Powerful Man in History”, “Weinstein, The Inside Story”, “Harry & Meghan: A Very Modern Romance” o “The Vietnam War”. Asimismo la película “Messi” y el ciclo “Alma de Potrero” con entrevistas a los jugadores que dejaron una huella en la Selección Argentina, que se emitieron por DirecTV Sports.



Lo cierto es que el género de las biopics, al que muchos directores se han volcado, viene ganando cada vez más seguidores entre el público no sólo de televisión sino también de cine. Desde películas de Hollywood donde la mayoría de los actores que interpretan roles biográficos reciben la estatuilla al Mejor Actor en los premios Oscar hasta las series más populares de los últimos tiempos ya sean referidas a figuras públicas de la política, la realeza, el ámbito deportivo como el automovilismo y el fútbol, y también la música.