Sarmiento goleó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y recuperó el liderazgo de la Zona 2

Sarmiento goleó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 1 en el Estadio "Eva Perón" y con el triunfo recuperó el liderazgo de la Zona 2 del Campeonato de la Primera Nacional. El partido fue por la sexta fecha y estuvo arbitrado por Bruno Bocca.

Tras un flojísimo primer tiempo, donde el Verde se fue al vestuario perdiendo 1 a 0; en el complemento el equipo de Iván Delfino reaccionó y lo terminó ganando por 4 a 1 con anotaciones de Sergio Quiroga, a los 57', Ariel Cólzera a los 60', Pablo Magnín a los 83' y de Maximiliano Fornari a los 88'.

En el inicio de las acciones el conjunto de nuestra ciudad no dio pie con bola. En esos primeros pasajes del encuentro al equipo de Iván Delfino le costó todo. No pudo hacerse fuerte en el fondo, no tuvo juego en el medio y careció de opciones de gol.

Quizás el problema mayor estuvo en el fondo. En la zona defensiva, a Juan Antonini y a Lucas Landa le costó el acople, no hubo coordinación y por eso el Verde sufrió en cada ataque de la visita.





Para colmo de males, a los 36 minutos, Ignacio Morales marcó para Gimnasia de Mendoza ante un murmullo de fastidio que se generalizó en el "Eva Perón".

En la desventaja Sarmiento tampoco reaccionó. El equipo de Delfino parecía no estar a tono y por eso el DT mandó a calentar a todos los suplentes. No funcionó el planteo, el rendimiento de algunos jugadores fue bajo y el 1 a 0 en contra fue el resultado más justo de los primeros 45.

Delfino arriesgó, el equipo reaccionó y festejó una goleada

Ya en el vestuario, Delfino metió mano en el equipo. Sacó al delantero Facundo Castelli y puso a Cólzera. El dibujo táctico también cambió. Pasó de un estático 4-4-2 a un 4-3-1-2 con mas variables.

Graciani se plantó bien de 8, Vismara de 5 y el "Checho" Quiroga se reacomodó por la izquierda. Cólzera jugó como un enganche, a la espalda del 5 visitante; y Fornari estuvo más cerca de Magnín.

Con el nuevo modelo, Sarmiento fue un equipo más vertical. Cólzera tomó la batuta y la orquesta empezó a sonar distinto.

El primer premio al cambio fue el empate. A los 57, Quiroga tomó el balón de afuera del área grande y antes de ingresar en la medialuna disparó fuerte y bajo para superar a Marchiori y así poner el merecido 1 a 1.



Tras la igualdad, la banda siguió tocando. La defensa mostró mayor solidez, Graciani desbordó por derecha y Quiroga generó peligro por la banda izquierda. Vismara marcó el equilibrio, Cólzera mostró la creatividad que hacía falta, Fornari puso su rapidez al servicio del equipo y Magnín siempre estuvo expectante.

Así, el Verde fue otro equipo. Mejoró e insistió hasta que llegó otra alegría. Al minuto 60 el árbitro Bocca cobró un peligrosísimo tiro libre a favor del Verde. Cólzera acomodó el balón, tomó carrera y disparó suave, a colocar, para que la pelota se meta en ángulo y desate la alegría. Golazo de "El Loco" para poner el 2 a 1 y de esa forma dar vuelta la historia.

Lo que siguió después fue más de lo mismo. Sarmiento nunca mermó el rendimiento y no tuvo piedad con el rival. A los 83 minutos, el "tractor" Graciani se cruzó a la izquierda, desbordó y metió un gran centro para que Magnín conecte y ponga el 3 a 1.

El grito final que cerró el concierto fue a los 88. Fornari recibió de Quiroga, enganchó y ante la salida del "1" del Lobo remató fuerte y cruzado para poner el definitivo 4 a 1.

Así el Verde festejó un triunfo enorme. Es cierto que no tuvo un buen primer tiempo, pero por lo hecho en el complemento, el equipo de Delfino fue un justo ganador. Reaccionó, mejoró, goleó y terminó festejando un triunfo que lo convierte nuevamente en puntero indiscutible de la Zona 2.