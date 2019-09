Luego de la contundente victoria lograda anoche en el “Eva Perón”, por 4 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, todo era alegría en los camarines del estadio de Arias y Necochea.

El director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, se mostró tranquilo tras el nuevo triunfo logrado por la sexta fecha, expresando: “Fuimos agresivos en el segundo tiempo, luego de un mal primer período, en el cual –pese a que estuvimos ordenados- no hicimos las cosas bien y por eso nos fuimos perdiendo".

Añadió: "Nos llegaban por los costados, tuvimos muchos errores en las marcas y les posibilitamos a ellos varios mano a mano, en uno de los cuales nos anotaron”.

Ampliando conceptos, el entrenador santafesino reconoció: “Llegaron, por suerte, los goles en el segundo tiempo, logrando un triunfo meritorio y estoy contento por todos los muchachos. Ahora a seguir laburando y mañana (por hoy) ya a trabajar, pensando en Deportivo Riestra. Tenemos que hablar sobre las cosas buenas y malas que hicimos y seguir laburando para estar siempre arriba”.

Finalmente, Delfino destacó: “Es importante haber marcado cuatro goles, porque eso le da confianza al equipo y a los delanteros, demostrando que tenemos varios jugadores que pueden llegar a marcar. Trabajamos para ello y se dio, salió todo bien y por eso se nota más, se resalta esta victoria. La obligación es que todos entiendan cómo se tiene que jugar, qué es lo prioritario para el grupo y debemos aún seguir creciendo más”, cerró Delfino.

Fornari: “Pusimos mucha intensidad”

Uno de los mejores del triunfo de ayer, el delantero Maximiliano “Hacha” Fornari, declaró: “Arrancamos mal, pero en el segundo tiempo le pusimos mucha intensidad en ataque y por suerte llegaron los goles. Pudimos darlo vuelta con contundencia, que expusimos especialmente luego del gol del empate”.

Además, “Maxi” afirmó: “Tengo que seguir mejorando y tratar de convertir más seguido. Ahora a trabajar desde mañana (por hoy) para preparar otro encuentro que será difícil, ante Riestra”, completó.



Cólzera: “Tuvimos buen juego y le pusimos huevos”

Por su parte, el experimentado Ariel Cólzera, quien encaminó la victoria con un golazo de tiro libre (el segundo del C.A.S.), detalló: “Iván (Delfino) nos dijo en el entretiempo que había muchos espacios detrás del N° 5 de ellos, y que debíamos aprovechar eso. Nos animamos más, llegamos con claridad y creamos varias situaciones, convirtiendo un buen promedio. Delfino también nos solicitó que no tiráramos tantos centros, que buscáramos llegar con juego asociado, y nos salió todo fenómeno en el segundo tiempo”.

Tras expresar que “Antes de la lesión, uno de mis fuertes eran los tiros libres y por suerte volví a concretar”, manifestó luego que “Levanté la vista al cielo y se lo dediqué a mi vieja, que me guía desde allá. Tal vez había vuelto muy rápido tras la lesión y no pude aprovechar las posibilidades, pero con esto de hoy (por anoche) ya tomé nuevamente confianza. Tuvimos buen juego y pusimos ´huevos´ luego de ir perdiendo, así que estamos todos muy contentos y ya pensando en el partido del domingo ante Riestra”, cerró el autor del segundo gol de la amplia victoria frente a los mendocinos.