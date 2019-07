La sanción a Messi terminó siendo leve

Lionel Andrés Messi, capitán de la Selección Argentina de fútbol, recibió un leve castigo por la expulsión ante Chile, en la última Copa América disputada en Brasil.

“Lio” deberá purgar una sanción mínima tras haber sido expulsado en el partido ante los trasandinos, por el tercer puesto de la Copa América, ya que le dieron una fecha de suspensión y le aplicaron una multa de 1.500 dólares.

Desde la Conmebol analizaron la participación de Messi en el encontronazo con Gary Medel y solo le dieron una fecha de suspensión. Desde el Tribunal de Disciplina entendieron que la participación de Lio no había sido tan grave y lo resuelto expresa:.

La Jueza Única del Tribunal de Disciplina, resuelve:

1º. Confirmar el partido de suspensión automática impuesto al jugador Lionel Andrés Messi no acordando ningún partido adicional de suspensión. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en el Artículo 74.2 b) del Reglamento Disciplinario de la Conmebol.

2º. Imponer al señor Lionel Andrés Messi una multa de 1.500 (mil quinientos dólares estadounidenses), en virtud al Artículo 12.6 del Reglamento Disciplinario.

El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Asociación en concepto de participación y/o premios.

3º. Notificar y cumplido, archivar.

Contra esta decisión no cabe recurso” y firma Amarilis Belisario, vicepresidente del Tribunal de Disciplina.

“Chiqui” Tapia fue desplazado de FIFA

La Conmebol decidió remover a Claudio "Chiqui" Tapia del cargo que tenía ante el Consejo de la FIFA, luego de que el presidente de la AFA no se retractara este martes del contenido de la dura carta emitida contra la Conmebol, de la que sólo pidió disculpas por haberla hecho pública. De esta manera, quien rige los destinos del fútbol argentino no duró siquiera un año en el cargo, ya que fue designado en octubre de 2018 en reemplazo del uruguayo Wilmar Valdez.

Desde la sede en Luque, Paraguay, informaron de manera oficial que ya se convocó a elección del sustituto "conforme a los reglamentos aplicables". Por otra parte, el ente que regula el fútbol sudamericano sancionó a Lionel Messi, expulsado ante Chile en el partido por el tercer puesto de la Copa América, con un partido de suspensión y una multa económica de 1500 dólares.

El pasado 3 de julio, a través de una dura misiva con membrete de la AFA, Tapia había cuestionado "a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Confederación Brasileña de Fútbol, a la Copa América y a las diversas competiciones organizadas por la Conmebol por un conjunto de reclamos de diferente naturaleza", tras el polémico arbitraje en Brasil-Argentina, donde no le cobraron dos penales al equipo de Lionel Scaloni.

"Lamentablemente lo sucedido en el partido entre nuestra Selección Argentina y su similar de Brasil merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observados los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca", decía la nota que Tapia le había remitido a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Con el frente de tormenta desatado, Chiqui Tapia viajó a la reunión en Luque con actitud conciliadora, pero a través de los diez presidentes de las federaciones de Sudamérica se le aplicó un duro revés a la AFA en general y a su titular en particular al despojarlo del cargo como representante en el Consejo de la FIFA.

De hecho, testigos de la reunión realizada en Paraguay afirmaron que los miembros del Consejo le manifestaron a Tapia que "estaban dolidos" y ya no se sentían "representados" por él. "Tapia forma parte de esto. Fue uno de los principales impulsores del VAR. Es cierto que hubo errores arbitrales, pero hablar de corrupción, cuando él es miembro de esta Conmebol que busca desterrar hace tres años estas políticas, es muy fuerte", afirmó una fuente allegada al titular de una federación.

"No pienso que la Conmebol vaya a actuar en contra de los equipos argentinos por esto", dijo al respecto Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, en la previa al partido contra Cruzeiro. Pero lo cierto es que el paraguayo Domínguez apuntó directamente contra Tapia, un ex aliado que fue clave para su reelección al frente del máximo ente del fútbol sudamericano, al "retirarle con efecto inmediato la confianza para ejercer la representación interina de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA".

La decisión, en principio, no repercutirá en la vicepresidencia que Tapia ejerce desde el año pasado en el ente sudamericano, ni tampoco en la Copa América que el año próximo co-organizará la AFA con Colombia.