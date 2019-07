El “Monito” Vargas Pasaría al Españyol

El atacante Matías Vargas, uno de los futbolistas apuntados por Boca como refuerzo, es prioridad para el Espanyol de Barcelona, que ya hizo una segunda oferta formal por él.

Los catalanes realizaron una propuesta de 9.500.000 euros y un porcentaje de una futura ventam y el manager velezano, Pablo Cavallero, declaró:

"El Espanyol hará un esfuerzo y seguramente se termine quedando con Matías Vargas. Las ofertas son oficiales cuando llega el mail".

El "Monito" tiene una cláusula de 14 millones de dólares y es, además, pretendido por Boca Juniors, que todavía no hizo una oferta concreta para quedarse con su pase.

No obstante, Vargas prioriza irse a España en vez de quedarse en la Argentina, y todo parece indicar que su destino estará en el Espanyol.

Por otra parte, en un partido amistoso que se jugó en la Villa Olímpica, Vélez derrotó por 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires con un tanto de Maximiliano Romero: en ese encuentro no participó Vargas.

El elenco dirigido por Gabriel Heinze formó con Facundo Perrone; Hernán De La Fuente, Miguel Brizuela, Damián Fernández, Braian Cufré; Gastón Giménez, Pablo Galdames, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Emiliano Bogado.

Por su lado, el conjunto de Diego Martínez alineó a Rodrigo Saracho; Martín Garay, Hugo Silva, Paolo Impini; Federico Carrizo, Matías Villareal, Leonel González, Carlo Lattanzio; Francisco González Metilli, Lautaro Díaz y Matías Gallegos.