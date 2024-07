Victorias de Vélez Sarsfield y de Lanús

Vélez Sarfield sigue derecho en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, luego de ganarle ayer como visitante a Platense, con goles de Thiago Fernández en la etapa inicial y del exjugador de Talleres de Córdoba, Michael Santos, sobre la hora del complemento.

Recordemos que previo a este éxito por la séptima fecha de la LFP, el conjunto de Liniers venía precisamente de golear como local a la "T", por 3 a 0.

El medio campista Thiago Fernández anotó el primer gol del cotejo para los conducidos por Gustavo Quinteros, a los 43 minutos de la etapa inicial.

Sobre el cierre del partido, el delantero uruguayo Michael Santos liquidó la historia en un contragolpe rápido y bien definido por el jugador del equipo velezano que dirige Gustavo Quinteros. Con esta victoria, Vélez llega a los 11 puntos y marca una mejoría en este reinicio del certamen. Platense, en tanto, quedó con ocho unidades en mitad de tabla.

Por la octava fecha, Vélez visitará a Central Córdoba (el lunes 29, a las 18.45), mientras que Platense visitará a Defensa (el mismo día, desde las 16.30).

En Lanús hubo muchos goles

Fue una tarde-noche de emociones en Lanús, en el partido que el local le ganó 3 a 2 a Belgrano de Córdoba. El regreso a La Fortaleza de Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio le dio un toque especial al partido, ante un "Pirata" cordobés que también salió dispuesto a ser el protagonista.

El elenco visitante tuvo más posesión y se animó soltando a Barinaga por derecha y haciendo de Nicolás "Uvita" Fernández un "9" indetectable. Así, con Lanús atento a contragolpear, el partido se hizo de ida y vuelta y a los 32', llegó la polémica. Marcelino Moreno remató desde la puerta del área, superando la estirada de Chicco y puso el 1-0 para el "granate".

La duda estuvo en la posición de Sanabria, en claro offside detrás del arquero en el inicio y al lado del portero tras el remate. El árbitro Zunino y el VAR consideraron que no hubo interferencia y convalidaron el tanto.

Enseguida, Belgrano empató tras gran jugada. Desborde de Barinaga, taco de "Uvita" y zurdazo alto de Rolón para marcar. El VAR también aprobó la posición de Fernández y quedó decretado el 1-1 parcial. La segunda etapa mantuvo el vértigo, pero con Lanús más comprometido con la tenencia. No faltó la polémica, en un posible penal de Loaiza a Jara a los 4', que Zunino no consideró y que el VAR tampoco lo llamó.

Poco después Sanabria aprovechó un rebote de Chicco tras un hueco defensivo en el "Pirata" (mal rechazo de Troilo) y puso el 2-1. De allí en más, el huésped no encontró los espacios para progresar y los cambios no le dieron el plus esperado. Y cuando todavía estaba en partido y con algún merecimiento, la visita cometió un pecado grave. Baldi se la pasó mal a Troilo, quien no controló.

El exjugador de Sarmiento de Junín, Jonathan Torres, aprovechó el regalo y tras eludir a Chicco, colocó el 3 a 1 que parecía definitivo, en un partido en el cual Belgrano no fue menos que un Lanús que mostró su eficacia.

Franco Jara puso sobre la hora el 3 a 2 final con un derechazo pero no lo festejó porque el línea levantó su bandera, en forma errónea. Hubo rectificación y pese al descuento, Belgrano se quedó sin tiempo para más sorpresas.