Lideran el torneo "Clausura" los equipos de Atlanta de Vedia e Yrigoyen de Alem

Jugaron el domingo pasado la tercera fecha del campeonato "Clausura" 2024 denominado “Centenario F. C. Matienzo” que organiza la Liga Deportiva Central Vedia.

Recordemos que está en disputa la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo", en memoria al director técnico de la localidad de Germania fallecido hace algunos meses.

Lo resultados registrados en esta tercera jornada de la segunda etapa del certamen anual, fueron los siguientes:

Huracán de Diego de Alvear 1 (gol de Julián Herrera) vs. Matienzo de Alberdi 0; Ancalú de San Gregorio 3 (tantos de David Badarini y de Matías de Miguel -2-) vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 1 (Ezequiel Barrios); Leandro N. Alem 0 vs. Yrigoyen de Alem 2 en el clásico, con tantos de Julián Acosta para el vencedor.

Sportivo Sarmiento de Germania perdió 3 a 0 ante Deportivo Sarmiento de Vedia (goles de Stéfano Andreini, Gaspar Salmerón y Juan Lucía); Deportivo Alberdi 1 (anotó el zaguero central Alejandro Irusta) vs. River Plate de San Gregorio 0; y Atlanta de Vedia vapuleó 8 a 1 a Defensores de Christophersen (gol de Walter Gauto).

Los tantos del conjunto que dirige el juninense Gastón Merlo fueron anotados por Agustín Salazar, Juan Bertucci, Nicolás de la Vega, Lautaro Ferrara y dobletes de Juan Pascua y del delantero de Junín, Agustín Sospicio.