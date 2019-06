Scaloni respaldó a Menotti en su pelea con Oscar Ruggeri

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, le ofreció anoche desde Río de Janeiro un fuerte respaldo al Director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, al asegurar que mantiene "una gran relación con él", que sostienen "un contacto permanente, sin ningún problema", y que todos en la delegación "están al tanto de las razones de su ausencia en Brasil", desacreditando así los ataques de Oscar Ruggeri.

El ex zaguero central del seleccionado de Carlos Bilardo, campeón mundial en México 1986, le faltó ayer el respeto públicamente a Menotti, de 80 años, al calificarlo de "vago" y asegurar que lo desafiaba a verse "las caras en el predio de Ezeiza", pero resaltó que el entrenador que obtuvo el primer título para Argentina en 1978 "se cagó".

Ruggeri, de 57 años, ya había atacado un par de días atrás al "Flaco" al pedirle que "renuncie a su cargo" para, simultáneamente, y contrariamente a los "códigos de vida" que dijo tener un rato antes, "recontra" postularse para ocupar su cargo.

La irrespetuosa actitud de Ruggeri, que traza un recorrido de décadas entre "menottismo" y "bilardismo", fue tal a partir de que no le da la talla para estar a la misma altura que el "Flaco" en una controversia mediática, algo que con sentido común lo hizo notar Scaloni en la conferencia de prensa desarrollada en el estadio Maracaná, donde ante la consulta realizada sobre el tema al delantero Lautaro Martínez, le pidió responder él.

"Cuando dije que con Menotti tenía una gran relación era así, y lo repito. Estoy en contacto con él permanentemente y sin ningún problema. Sabemos del problema físico que tiene y que le impidió estar acá con nosotros, y todo el mundo está al tanto del tema", advirtió Scaloni.

"Este es un asunto que se termina acá, porque nosotros tenemos que jugar un partido importante contra Venezuela. Pero ya lo dije el otro día y lo reitero hoy: la relación que mantenemos con Menotti es muy buena. Por eso estamos en permanente contacto", refrendó el técnico, desmintiendo además algunos dichos en contrario de Ruggeri.

No dio el equipo

Scaloni, al igual que en la conferencia de prensa anterior al partido con Qatar y a diferencia de los dos primeros juegos frente a Colombia y Paraguay, insistió con no dar a conocer el equipo titular que afrontará el partido de cuartos de final de esta Copa América ante Venezuela.

Sobre el último antecedente en que los venezolanos se impusieron a los argentinos por 3 a 1 en el estadio Wanda Metropolitano, de Atlético de Madrid, el técnico argentino se preocupó en señalar que "el partido de mañana (por hoy) no tiene mucho que ver con el amistoso".

"Es cierto que el fútbol cambió y todos fueron evolucionando. De hecho, muchos de los venezolanos juegan fuera de su país con los mejores del mundo, y eso ayuda a crecer. Pero nosotros siempre jugamos para ganar y cuando antes se haga el gol, mejor. Pero por si empatamos, no estuvimos practicando penales, ya que no es lo mismo patearlos en un entrenamiento que en un partido", justificó.

"Y en cuanto a cómo se puede dar el desarrollo de este encuentro, si es de ida y vuelta le conviene más a Venezuela que a nosotros, así que tenemos que tratar de hacer nuestro juego y mantener el dominio del balón, porque el fútbol de ellos es difícil de contrarrestar", reconoció finalmente Scaloni.