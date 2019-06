Argentina afronta hoy una dura prueba ante Venezuela por los cuartos de final

El seleccionado argentino, de rendimiento irregular en la Copa América, afronta hoy una dura prueba ante su par de Venezuela por los cuartos de final del certamen que se disputa en Brasil.

El partido arrancará a las 16 en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de los canales TV Pública, TyC Sports y Directv Sports.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, la clasificación se definirá con tiros desde el punto penal.

El alargue de dos tiempos de 15 minutos se implementará a partir de la semifinal.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a esta instancia eliminatoria luego de una primera fase irregular que comenzó con una derrota ante Colombia, luego tuvo el empate con Paraguay (1-1) y se cerró con el triunfo ante Qatar (2-0) que aseguró el segundo puesto del grupo B.

En su quinta participación en Copa América, el capitán albiceleste, Lionel Messi, buscará dar un nuevo paso hacia la tan ansiada coronación con el seleccionado mayor.

El rival

El primer escollo será Venezuela, que superó la fase de grupos con solvencia tras empatar con Perú y Brasil (0-0) y vencer a Bolivia (3-1) en la última jornada del grupo A.

Los dirigidos por el ex arquero Rafael Dudamel, con pasado en el fútbol argentino, quieren dejar de ser sorpresa y confirmar su buen presente futbolístico eliminando al segundo seleccionado con más trofeos (14) sudamericanos.

El repunte de la "Vinotinto" viene de 2011, cuando por primera vez alcanzó el cuarto puesto en la edición disputada en Argentina y hoy, en su cuarta participación en cuartos de final, buscará dar un nuevo paso histórico que pretende culminar con la clasificación al próximo Mundial de Qatar en 2022.

Los cambios de Scaloni

Luego del frustrante paso por el Mundial de Rusia 2018, Argentina atraviesa una turbulenta renovación de futbolistas y el reflejo de esto fueron los tres partidos oficiales del ciclo de Scaloni.

El joven entrenador santafesino todavía no encontró una identidad y tampoco una formación titular y esta vez no será la excepción, ya que volverá a introducir variantes.

En defensa, Juan Foyth se perfila para ser el dueño de lateral derecho luego de las oportunidades perdidas por Renzo Saravia y Milton Casco.

El ex Estudiantes de La Plata y actual Tottenham de Inglaterra no desconoce la posición pero se correrá al lateral luego de jugar como zaguero en el último duelo ante Qatar para que Germán Pezzella retorne a la titularidad por Saravia.

La otra variante será en el mediocampo, donde Giovani Lo Celso, quien llegó a este torneo para ser figura luego de no tener minutos en Rusia 2018, le dejaría su lugar a Marcos Acuña.

Probables formaciones

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor o Yordan Osorio, Luis Mago o Mikel Villanueva y Roberto Rosales; Júnior Moreno; Jhon Murillo, Tomás Rincón, Yangel Herrera y Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.