La Argentina quiere ratificar el primer puesto ante Corea

El seleccionado argentino, clasificado a octavos de final gracias a dos convincentes triunfos ante Sudáfrica y Portugal, jugará hoy frente a Corea del Sur con el fin de culminar primero en el Grupo F de la XXII edición de la Copa del Mundo Sub-20 que se desarrolla en Polonia.

El cotejo se celebrará en el Tychy Stadium, en la ciudad homónima, desde las 15.30, y será televisado por DirecTV y la TV Pública.

Argentina cumplió con creces en este inicio de la Copa del Mundo al clasificar para la próxima fase superando a Sudáfrica, por 5 a 2 con alguna irregularidad en su performance, y Portugal, vigente campeón europeo, con un 2 a 0 mostrando una sólida tarea defensiva.

El equipo de Fernando Batista mostró valores que promueven el sueño de volver a la cúspide de la categoría, en la cual Argentina suma seis títulos, como Ezequiel Barco (figura ante los africanos), el zaguero Nehuén Pérez (no estará hoy por sumar dos amonestaciones) y los delanteros Julián Álvarez y Adolfo Gaich, que desnivela en base a potencia física, 1,90 metros, y suma dos tantos.

Ya clasificado, Argentina rotará a algunas de sus figuras para llegar, en el primer puesto del grupo, a los octavos de final en donde lo esperaría el segundo del Grupo “E”, que podría ser Panamá, Malí o Arabia (el próximo martes), adversarios que, a priori, no asoman como amenazas en el camino a los cuartos de final.

Corea del Sur, que debutó con una derrota ante Portugal (0-1) y luego se rehabilitó con una victoria ante Sudáfrica (1-0), se juega mucho ante Argentina porque en caso de perder quedaría al borde de la eliminación.

Es de aguardar que Portugal le gane a Sudáfrica, por lo tanto Corea debe al menos lograr un empate ante los albicelestes, porque con tres unidades le será complicado pasar a octavos, como uno de los cuatro mejores terceros.

Las probables formaciones serían éstas:

ARGENTINA: Manuel Roffo; Facundo Mura o Marcelo Weingandt, Maximiliano Centurión, Facundo Medina y Francisco Ortega; Aníbal Moreno y Fausto Vera o Agustín Almedra; Ezequiel Barco o Pedro De la Vega, Agustín Urzi o Gonzalo Maroni y Julián Álvarez o Tomás Chancalay; Adolfo Gaich. D.T.: Fernando Batista.

COREA DEL SUR: Lee Gwangyeon; Hwang Taehyeon, Lee Jaeik, Kim Hyunwoo y Kim Jungmin; Oh Sehun, Lee Kangin, Um Wonsang y Jeong Hojin; Cho Youngwook y Choi Jun. D.T.: Chung Jungyongm.