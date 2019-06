Sarmiento visita a Central Córdoba para seguir alimentando el sueño del ascenso

Sarmiento visita hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, para iniciar la llave de la gran final del Torneo Reducido del Campeonato de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

El encuentro de ida se desarrollará en el Estadio "Alfredo Terrera", en la capital provincial de Santiago del Estero, a partir de las 19, con el arbitraje de Jorge Baliño y televisado por TyC Sports.

El desquite, se jugaría el sábado 8 de junio, a las 17.10, en el Estadio "Eva Perón", siendo Sarmiento local por haber sumado en la temporada más puntos que Central Córdoba, 46 contra 37.

En cuanto a la definición, si al término de los 180 minutos se registrara un empate en puntos y saldo de goles, el ascenso se definirá mediante la ejecución de remates desde el punto penal, sin validez doble de los goles de la visita ni tiempo suplementario.

El conjunto de nuestra ciudad, que perdió el desempate por el ascenso ante Arsenal en cancha de Banfield, por 1 a 0, se recuperó notablemente de ese golpe y eliminó en cuartos de final a Brown de Adrogué, por mejor ubicación en el torneo luego de que cada uno ganó de visita por 1-0, y en semifinales a Independiente Rivadavia, de Mendoza, 1-0 en Cuyo y 2-0 en Junín.

Por su parte, Central Córdoba en cuartos dejó en el camino a Platense, 0-0 en su casa y 1-0 en Vicente López; y en semifinales a Almagro, por 2-1 en ambos encuentros.

Durante la temporada jugaron en la cuarta fecha, en Junín el 22 de setiembre de 2018, y fue empate 1 a 1 con goles de Wilfredo Olivera para el local y Diego jara, de tiro desde el punto penal, en el último minuto para los santiagueños. En aquella oportunidad, Ariel Colzera erró un penal para el Verde.

Hablar de favoritismo en este tipo de finales es aventurado, ya que una jugada mal definida o un error arbitral pueden marcar la diferencia entre subir o quedarse, aunque Sarmiento a lo largo del torneo decididamente fue más que Central Córdoba, que suma siete partidos sin derrotas, con cuatro triunfos y tres empates.

Los equipos

En Central Córdoba, dirigido por Gustavo Coleoni, el volante Facundo Melivilo es la única duda al sufrir una molestia muscular y será esperado hasta último momento. En caso de no recuperarse, seguirá en el once titular Lautaro Robles.

Sarmiento, con Iván Delfino como entrenador, repetirá el equipo que derrotó el pasado sábado a Independiente Rivadavia (Mza), ya que el DT se quedó conforme con la labor de la línea de volantes y sobre todo con la actuación del enganche Matías Garrido, quien reemplazó a Leonardo Villalba, y continuará en el once inicial.

Los entrenadores

En el duelo de entrenadores, Delfino y Coleoni volverán a verse las caras en un duelo por el ascenso a la primera división del fútbol argentino. En 2015 el actual DT de Sarmiento y el actual de Central Córdoba (SdE) se cruzaron en una final dirigiendo a Patronato y Santamarina de Tandil, respectivamente.

También por el Torneo Reducido, en aquella oportunidad Delfino le ganó la pulseada a Coleani y logró el ascenso con Patronato tras vencer en una definición apasionante, en la que terminaron igualados 3 a 3 (en la ida ganaron los de Tandil por 3 a 1 y en Paraná ganó el local por 2 a 0); y en los penales el triunfo fue para Patronato por 6 a 5, obteniendo de esa forma el ascenso a la Primera División.

Pero la historia que arranca hoy es distinta. Es otro capítulo en el que Delfino, primero, intentará lograr un buen resultado para luego definir la serie en el "Eva Perón". La historia comienza a escribirse hoy en 90 minutos que prometen ser apasionantes.