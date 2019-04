River venció en Chile y pasó a octavos de final

River Plate se clasificó anoche para los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer a Palestino, en Chile, 2 a 0, por el Grupo “A” de la Copa Libertadores de América, cuando resta una fecha para la finalización de la fase de grupos.

Javier Pinola a los 31 minutos e Ignacio Fernández a los 17´ del complemento arcaron los goles del partido jugado en el estadio “Monumental” de Santiago, que fue arbitrado por el colombiano Andrés Rojas, que expulsó en el complemento en el local al argentino Julián Fernández (27´) y en River al colombiano Rafael Santo Borré (a los 43´).

En tanto el defensor Gonzalo Montiel recibió la tercera tarjeta amarilla en el certamen y no podrá jugar en la última fecha ante Inter, de Porto Alegre, en el Monumental.

En un primer tiempo parejo Palestino comenzó con cierto dominio que River emparejó rápidamente, y llegó con remates débiles de Enzo Pérez y Matías Suárez.

El propio Suárez debió dejar el campo de juego al promediar la etapa, por una molestia en el hombro izquierdo, y en su lugar ingresó el colombiano Borré, que se volcó a la derecha.

El local respondió con un cabezazo del venezolano Luis Del Pino Mago que fue a parar a las manos de Franco Armani y con un centro del argentino Lucas Passerini que rechazó bien el arquero.

Hasta que a los 31m. Pinola apareció libre por el fondo tras un centro desde la izquierda de Ignacio Fernández y de “palomita” superó a Ignacio González.

Palestino intentó una reacción con un remate incómodo de Fabián Ahumada que se fue sobre el travesaño, aunque fue River el más peligroso con un centro desde la izquierda de Fabrizio Angileri que no pudo conectar Borré abajo del arco.

Sobre el cierre del primer tiempo Armani tocó la pelota afuera del área y el tiro libre de Luis Jiménez pasó cerca del horizontal, y en la respuesta Lucas Martínez Quarta cabeceó apenas afuera.

En la segunda mitad Palestino salió con todo y lo tuvo con Jiménez, con un remate de media distancia y frente al arco, que salió cerca del palo derecho de Armani.

No obstante River tuvo la pelota y amplió el marcador cuando el arquero Ignacio González no pudo retener la pelota ante un pase de Nicolás De la Cruz a Ignacio Fernández y “Nacho” definió sin oposición.

Palestino tuvo la más clara a los 20 minutos cuando Passerini recibió en el área chica y de media vuelta estrelló el balón en el palo izquierdo de Armani.

River tuvo espacios y contó con algunas aproximaciones, como en un disparo de De la Cruz que se desvió al tiro de esquina, otro de Lucas Pratto que sacó el arquero y uno más del “Oso” que elevó increíblemente su envío desde buena posición.

Las posiciones son éstas: Internacional, de Brasil (jugaba al cierre de esta edición, ante los peruanos), 10 puntos; River, 9; Palestino, 4 y Alianza Lima de Perú, 1, los dos últimos ya eliminados.