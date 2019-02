Enzo Pérez recibió el alta y podría jugar ante Racing

El mediocampista Enzo Pérez podría regresar al equipo de River Plate en el clásico ante Racing Club, el próximo domingo en el estadio "Monumental", ya que recibió el alta médica tras haber sufrido una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho.

Ahora el técnico Marcelo "Muñeco" Gallardo será el encargado de definir si el mendocino va desde el inicio en el once titular o bien decide que vaya al banco de suplentes, habida cuenta que River tiene una seguidilla de tres partidos en una semana, dado que luego de Racing jugará con Rosario Central el jueves y el domingo ante Banfield.

El ingreso de Pérez supondría modificaciones en el once titular, y la salida del uruguayo Nicolás De La Cruz o bien Leonardo Ponzio, más allá de que ambos tuvieron buenos rendimientos contra Vélez.

Incluso, otra de las cuestiones que debería resolver Gallardo es si en todo caso el colombiano Juan Fernando Quintero ocupa el lugar de De la Cruz en el equipo titular.

Otro puesto en duda es el de marcador lateral derecho, dado que Gonzalo Montiel entrenó de manera diferenciada en el predio de River en Ezeiza tras sufrir un esguince de tobillo.

Si Montiel no llega su lugar lo podrían ocupar el uruguayo Camilo Mayada o el paraguayo Robert Rojas.

El que está descartado es el delantero Ignacio Scocco, pese a que ya tiene el alta médica y empezó a entrenar con normalidad a la par de sus compañeros, pero Gallardo no lo quiere apurar.

Lucas Pratto: "hay que pincharnos para que reaccionemos"

El delantero de River Plate, Lucas Pratto, reconoció que a los jugadores del plantel "millonario" "hay que pincharnos para que reaccionemos", al referirse a las dos victorias al hilo luego de tres derrotas consecutivas que consiguieron en el arranque del 2019.

"A veces parece que hay que pincharnos para que reaccionemos, pero no tendría que ser así", reconoció el goleador al recordar la manera en que el conjunto que dirige Marcelo Gallardo arrancó el año.

Es que River perdió con Defensa y Justicia, Unión y Patronato, todos de local, y luego venció a Godoy Cruz y Vélez, en ambos casos de visitante.

En ese sentido, el atacante reconoció que los triunfos le permiten al plantel "levantar la confianza y el autoestima", y señaló que entran a la cancha "queriendo ganar para mantener el nivel colectivo alto".

En sus declaraciones, el delantero "millonario" sostuvo que haberle ganado a Vélez fue importante, ya que el club de Liniers "es uno de los equipos que está marcando tendencia en la Superliga", y agregó que el próximo rival -el líder Racing- "es el mejor equipo del torneo".