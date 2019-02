Tablas entre Barcelona-Real Madrid

El Real Madrid y el Barcelona no lograron pasar del empate 1 a 1 ayer, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, dejando abierta la eliminatoria para la revancha, a jugarss en el “Santiago Bernabéu” madridista, el miércoles 27 de febrero.

El equipo blanco abrió el marcador con un gol de Lucas Vázquez, aprovechando un pase atrás de Karim Benzema, a los 6 minutos, mientras que Malcom igualó con disparo casi sin ángulo a los 8´ del complemento, en un partido que Lionel Messi arrancó en el banco en el Barcelona.

Tras mantener la incertidumbre en los últimos días, finalmente el capitán azulgrana, tocado en el muslo, salió a disputar la última media hora por Coutinho (entró a los 17´) en lo que fueron los mejores minutos de los locales.

Empezó el partido con intensidad, con dos equipos presionando y tratando de recuperar pronto el balón, pero el Real Madrid encontró pronto la conexión Benzema-Vinicius.

El gol visitante llegó cuando el balón le quedó en el segundo palo a Benzema, quien desde la línea de fondo dejó atrás para que Lucas Vázquez marcara de remate cruzado, a los 6´.

Con el resultado a favor, el Real Madrid se mostraba más cómodo sobre el terreno de juego ante un Barcelona, que controlaba el balón, pero le faltaba el último pase con muchas imprecisiones a la hora de conectar con Luis Suárez, Coutinho o Malcom, sus hombres de arriba.

El Barça encontró finalmente una grieta en la defensa madridista por la derecha por donde Malcom y Nelson Semedo hacían sufrir a Marcelo, al que tuvo que ayudar Vinicius en defensa.

Una falta botada desde ese banda fue rematada de cabeza por Rakitic al larguero en la mejor ocasión azulgrana de la primera parte, que se cerró con un disparo de Luis Suárez que obligó a Keylor Navas a estirarse (a los 35´).

Tras la pausa, el Barça dio un paso adelante y empezó a conectar mejor sus pases, mientras el Real Madrid ya no presionaba tanto como en el primero tiempo.

Malcom tuvo

su premio

Apareció entonces Jordi Alba, que tras una galopada perdió un mano a mano con Keylor Navas, el balón rechazado acabó en Luis Suárez que estrelló el esférico en el poste y el rebote lo recogió Malcom para hacer el 1-1 con un tiro casi sin ángulo, a los 8´ del complemento.

Entró Messi al campo, bajo los aplausos de un público que lo había pedido a gritos durante buena parte del partido, para iniciar los mejores momentos de los locales, que se hicieron con el control del juego.

El Real Madrid dio entrada a Casemiro por Marcos Llorente (17´) para meter músculo en el centro del campo, mientras Bale salió por Vinicius (18´) para intentar mantener las salidas en velocidad. El Barcelona mantuvo el dominio del partido, moviendo el balón y buscando a Messi, que aunque no pareció estar al máximo, metía balones peligrosos al área.

Cuando mejor estaba el Barça, el Real Madrid volvió a subir su presión, encontrándose Gareth Bale un balón en el área, que envió afuera, sobre 37´. Los últimos cinco minutos fueron un intercambio de golpes, sin que ninguno de los dos equipos lograra mover de nuevo el marcador.