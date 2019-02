Jorge Newbery empató sobre la hora y clasificó

Jorge Newbery de Junín le empató ayer sobre la hora a Ambos Mundos y con la igualdad el equipo de Fabio Nigro logró el pase de ronda en el Torneo Nocturno edición 2018/2019 Copa "Oscar Sardi" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el marco de un encuentro entretenido, fue el local el que tuvo mejor rendimiento y por eso no sorprendió cuando en el complemento José Reinoso pusiera en ventaja al "Tricolor". Con la diferencia a favor, el "Aviador" fue a todo o nada y sobre el cierre del partido el árbitro cobró un claro penal que Agustín Sospicio cambió por gol para poner el empate final.

Con la clasificación de Newbery se terminó de completar la nomina de equipos de la Zona B que jugarán la próxima ronda.

De cara a lo que se viene, en los cruces de octavos de final se medirán Rivadavia (J) vs. Jorge Newbery, Villa Belgrano vs. BAP, River Plate (J) vs. Sarmiento e Independiente (J) vs. Origone Fútbol Club. Los días y horarios de estos partidos serían confirmados hoy por las autoridades de la liga.