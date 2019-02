Los simpatizantes de Sarmiento podrán estar presentes en el choque ante Temperley

El domingo, Sarmiento visitará a Temperley y hasta el momento los hinchas del Verde podrán estar presentes para alentar al equipo de Iván Delfino en un partido bravo.

Desde el área de prensa del club informaron a Democracia que "los dos clubes ya se pusieron de acuerdo" y que "solo resta que la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) disponga el número de visitantes".

El partido frente al "Gasolero" comenzará a las 18 y será arbitrado por Héctor Paletta. De cara a este choque, habrá que ver el equipo que presenta el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino.

Mientras tanto, tras el empate del lunes ante Instituto de Córdoba, el plantel profesional se entrenó ayer en dos grupos. Por un lado lo hicieron los jugadores que fueron titulares frente a la "Gloria", quienes realizaron trabajos regenerativos; mientras que el resto ensayó fútbol con la reserva.



En busca de mantener el invicto y de seguir en lo más alto de las posiciones, habrá que ver si el DT Delfino realiza algún tipo de variante en la visita a Temperley.

Sobre el once titular, teniendo en cuenta el flojo partido que tuvo Guillermo Sotelo el regreso de Facundo Castet a la titularidad sería casi un hecho. También habrá que ver si Yamil Garnier se recupera de la distensión que sufrió en el gemelo de su pierna izquierda.

El resto de las variantes, si es que se realizan, tendrían que ver exclusivamente con lo táctico. En el último partido ante Instituto (C), Delfino sorprendió con algunos cambios, como el hecho de haber sacado del equipo a jugadores que venían siendo importantes como los casos de Guillermo Farré y Leonardo Villalba.

El "Chino" Gabriel Sanabria también tendría cierta chance de ser titular, sobre todo teniendo cuenta el gran aporte que le dio al equipo en los minutos que estuvo en cancha ante el conjunto cordobés. Matías Garrido, Sergio Quiroga y Nicolás Castro también podrían forma parte del mediocampo.

En definitiva, habrá que esperar a los ensayos de fútbol programados para el jueves y viernes para tener más pistas sobre el once titular que elegiría Delfino para visitar a Temperley.

La fecha 15

El viernes

20.30: Santamarina vs. Ferro

Sábado

17.00: Def. de Belgrano vs. Brown (PM)

17.00: Villa Dálmine vs. Los Andes

18.00: Gimnasia (M) vs. Central Cba (SdE)

19.05: Chacarita vs. Ind Rivadavi

Domingo

17.00: Gimnasia (J) vs. Nueva Chicago

17.00: Arsenal vs. Olimpo

17.00: Platense vs. Almagro

18.00: Temperley vs. Sarmiento (J)

19.00: Instituto vs. Brown (A)

20.00: Agropecuario vs. Atl Rafaela

22.00: Mitre (SdE) vs. Quilmes

Libre: Dep. Morón.