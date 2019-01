El DT Gustavo Alfaro es optimista pero los refuerzos para Boca aún no llegaron

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, se mostró ayer optimista en cuanto a los refuerzos que pretende y trazó un panorama alentador, pero aún el club de la Ribera no pudo concretar ninguno de los objetivos buscados.

En cuanto a la posible llegada del volante Iván Marcone, dijo que "no es algo sencillo" de resolver aunque el jugador del Cruz Azul de México quiere volver al fútbol argentino, al igual que el defensor José Luis Palomino, del Atalanta italiano.

"Marcone entendió que es una buena oportunidad y estamos en un plano de situaciones club a club. Nosotros lo conocemos bien a Iván, lo hicimos debutar (en Arsenal de Sarandí), es un gran chico", señaló Alfaro en la rueda de prensa realizada en Los Cardales, en donde Boca realiza la pretemporada.

En cuanto a Palomino, el DT sostuvo que "está la intención del jugador de venir a Boca, el club lo quiere, nosotros lo queremos, pero es difícil".

Para completar el panorama de los posibles refuerzos, Alfaro dijo que "Ángel González (Godoy Cruz) está dentro de los jugadores que miramos y nos pasaron un precio importante. Estamos trabajando en las dos realidades. Necesitamos jugadores que el 27 (cuando se reanude la Superliga) se pongan la camiseta de Boca y jueguen, pero también pensamos en jugadores a futuro".

Los que se irían

"(Nahitan) Nández me dijo que tiene una propuesta importante, que si se da, emigra, y si no estaría feliz de estar en Boca. A mí me gustaría que se quede", expresó el DT. Sin embargo, todo indica que en breve será jugador del Cagliari de Italia.

Con respecto al arquero Agustín Rossi, señaló que la idea de Boca es no perder al guardameta.

"Necesita competencia, es joven y le queda un año y medio de contrato. Hay pedidos de varios clubes, pero el club no quiere opción de venta, porque la intención de Boca es que pueda competir y jugar, pero no perderlo, porque tiene mucho futuro", aseguró el entrenador.

"Es una situación parecida a la de (Esteban) Andrada, que tuvo que pasar por otros equipos y ahora es un arquero con futuro de Selección nacional. Boca tiene que pensar en los dos y con Rossi quisiera una extensión de contrato para después llegarlo a prestar", agregó.

Tevez, Pavón y Benedetto

"Estoy viendo al Carlos Tevez que quería ver. Lo veo feliz. Después tenemos que ver lo futbolístico. Para mí es el jugador más emblemático que tiene Boca. Si algunos piensan que está terminado es porque no lo vieron entrenarse", expresó.

"Quiero volver a tener la dupla letal (Cristian) Pavón-(Darío) Benedetto. Frank Fabra también volvió y hay que recuperarlo en su nivel. Y Mauro Zárate es un jugador que le puede dar un plus a Boca. Trabaja, corre, me sorprendió para bien. Si tengo 90 minutos plenos de rendimiento entre Tevez y Zárate, tengo dos jugadorazos", analizó Alfaro sobre el plantel "Xeneize".

En cuanto al torneo local, dijo que "es un campeonato con asteriscos, como diría el Coco (Alfio Basile). Está abierto todavía. Racing transformó la fatalidad de quedar eliminado en la Copa por una virtud. Los planteles de Racing, River e Independiente fueron armados para ganar la Copa. Boca también, y al darle prioridad a ese torneo se perdieron puntos importantes en el arranque que ahora serán difíciles de recuperar".

"Ayer tuve una reunión con 10 jugadores referentes del grupo y me mostraron su compromiso y sus ganas. Y eso para mí es muy importante y muy valioso".

Boca completó ayer a la tarde en Cardales y hoy el plantel tendrá día libre, para volver por la noche al complejo del Hotel Sofitel de Los cardales.

El primer amistoso de Boca será ante Unión de Santa Fe en Mar del Plata, el miércoles próximo, y el domingo 20 jugará ante Aldosivi, también en el estadio José María Minella.

¿Llega Campuzano?

Dos de los jugadores mencionados ayer por el entrenador Gustavo Alfaro en la rueda de prensa, Jorman Campuzano e Iván Marcone, se acercan aceleradamente a Boca Juniors aunque falten detalles sobre sus incorporaciones.

Atlético Nacional de Medellín, en un comunicado difundido ayer a la tarde en su cuenta de Twitter, da como concretado el pase del volante Jorman Campuzano a Boca, por el valor de su cláusula de rescisión que es de 4 millones de dólares.

En cuanto a Iván Marcone, está prácticamente cerrada la operación: Boca pagará 7 millones de dólares al Cruz Azul de México por el pase del mediocampista.

Al ex jugador Arsenal y Lanús lo esperan el fin de semana en Buenos Aires, posiblemente el sábado. Si todos los papeles están en regla, Marcone sería presentado el martes próximo en conferencia de prensa en Los Cardales, junto con el defensor paraguayo Junior Alonso.



Con la llegada de Campuzano, por un tema de cupos de extranjeros, Boca tratará de desprenderse del uruguayo Lucas Olaza, quien está préstamo por seis meses más y tiene ofertas de San Lorenzo y un club importante de Brasil.

Según Alfaro, la posible llegada del defensor José Palomino está trabada. El Atalanta -por ahora- lo declaró intransferible.

Si se concreta la próxima semana la venta del juvenil Leonardo Balerdi al Borussia Dortmund, Boca seguirá en la búsqueda de un central zurdo: el apuntado sería Victor Cuesta, quien juega en Internacional de Porto Alegre, y por quien ya se iniciaron gestiones.

En el tema salidas, en las próximas horas el Santos de Brasil hará una nueva oferta por Pablo Pérez. La primera fue de un millón y medio de dólares y no convenció a la dirigencia boquense.