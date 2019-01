Gustavo Alfaro realizó una práctica abierta

El plantel de Boca trabajó ayer a la mañana -y por la tarde lo hizo en doble turno- en su cuarto día de pretemporada en Los Cardales, con la particularidad de que por primera vez desde la asunción de Gustavo Alfaro como entrenador, durante un par de horas se abrieron las puertas del predio para que los medios filmaran y sacaran fotos de la práctica.

La otra novedad, más allá de las ausencias de Sebastián Villa y Pablo Pérez por molestias físicas menores, fue que el Santos de Brasil inició gestiones oficiales por el capitán xeneize.

El "peixe", que ahora es dirigido por Jorge Sampaoli, tratará de llevarse al volante rosarino, de 33 años, con un contrato por tres temporadas. La oferta por el jugador sería por una suma cercana a los 2 millones de dólares limpios.

En la práctica de ayer, Alfaro alentó permanentemente a sus jugadores, en muchos casos en tono de broma, como cuando dijo: "Bien, bien, setenta ataques y un gol. Vamos, viejo".

En lo futbolístico, primero hizo un táctico donde paró un equipo con Sebastián Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Nahitán Nandez y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Emanuel Reynoso; Darío Bendetto.

Después efectuó un ejercicio entre defensores y delanteros y donde Carlos Tevez tuvo una función gravitante.

Terminada la práctica, "el Apache" se juntó con sus compañeros y le habló al grupo en forma de arenga, según allegados al plantel. Más allá de la presencia de la prensa, Tevez lo haría habitualmente en un momento en que el estado anímico no es el mejor. En ese sentido, Alfaro lo ponderó como un referente vital dentro del vestuario.

Con respecto a posibles ventas, está muy cerca de concretarse la transferencia del juvenil Leonardo Balerdi, actualmente con el plantel del seleccionado Sub 20 que jugará el Sudamericano en Chile.

El defensor, de 19 años, pasaría por una cifra cercana a los 15 millones de Euros -su cláusula de rescisión es de 10 millones- al Borussia Dortmund, actual puntero de la Bundesliga.

Si bien Burdisso, el entrenador y la dirigencia no quieren desprenderse de la joven promesa xeneize, por esa cifra sería muy difícil rechazar la transferencia, en especial porque el jugador y su familia quieren irse.

Nández, se queda

En tanto, la dirigencia aceptó aumentarle el sueldo al volante uruguayo Nahitan Nández, aunque sigue lejos de los mejores pagos del plantel. Por el volante uruguayo Boca tiene una oferta del Cagliari de Italia, por 15 millones de dólares, pero la cláusula de salida del integrante de la selección "Charrúa" es de 25 millones de esa moneda.

También Wilmar Barrios podría irse, ya que es pretendido por el Everton de Inglaterra. La oferta es de 21 millones de dólares, la misma que en el semestre pasado, pero el colombiano prefirió jugar la Copa Libertadores con Boca.

Para la mitad de la cancha, la zona más desprotegida del plantel, podría llegar Ángel González, de Godoy Cruz, con cláusula de rescisión de 5 millones de dólares. Boca compraría el 60 por ciento del pase en 3 millones y medio.

Y también interesa Federico Mancuello, actualmente en el Cruzeiro, por el cual pugnará con San Lorenzo, el otro interesado en los servicios del ex Independiente.

Boca jugará su primer amistoso el 16 de enero en Mar del Plata ante Unión, y 20 lo hará ante Aldosivi, en la misma ciudad.

La vuelta oficial será el 27 ante Newell's en Rosario por la fecha 16ta. de la Superliga, con la posibilidad que haya 5 mil generales para el público visitante.