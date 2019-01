El "Chavo" Desábato será DT de la Reserva

Leandro Desábato asumió ayer como entrenador de la reserva de Estudiantes, y tras la presentación del secretario técnico Agustín Alayes aseguró que “el jugador quedó atrás y vinieron bien estos seis meses para separar bien las cosas”.

El “Chavo” dejó de jugar a mitad de 2018, luego de una extensa carrera donde se convirtió en uno de los jugadores con más presencias en el "Pincha" y el que fue el de más partidos disputados a nivel internacional y más goleador en copas.

El ahora entrenador de la reserva estará acompañado por Gustavo Salinas, un técnico muy valorado en el club dentro de la estructura de juveniles, y por el profesor David Filomeno, que estuvo ligado al cuerpo técnico de Gabriel Milito.

"Mi idea es por lo menos estar un año o un año y medio con la reserva, porque tengo que descubrir cosas de esta nueva tarea todos los días y, descubrirme a mí mismo como me manejo. Es una gran oportunidad que me da Estudiantes y lo quiero aprovechar y trabajar para que los chicos lleguen a Primera de la mejor manera”, apuntó.

“Me gustan los equipos ordenados ante todo y prometo seriedad, trabajo y respeto. Eso estará garantizado. Pero en cuanto a mi idea de fútbol no puede mentir ni mentirme a mí mismo, porque creo que todo técnico debe adaptarse a los jugadores que tiene. Para mí ningún esquema puede estar por encima de los futbolistas”, añadió.

Por último contó su experiencia junto al cuerpo técnico de Primera, con Leandro Benítez a la cabeza, de la semana que estuvieron en Europa recorriendo distintos clubes.

"Fue una muy buena idea que tuvo Estudiantes. La charla y todo lo que vimos con Mauricio Pellegrino y Mauricio Pochettino fue muy bueno. Fueron muy generosos en transmitirnos sus vivencias”, finalizó.