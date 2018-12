Se realizó el tradicional reencuentro de ex jugadores del Club Independiente de Junín

Ayer se vivió un momento de muchísima emoción para la gran familia del querido Club Independiente de Junín. Como ya es casi una tradición, se realizó en las nuevas instalaciones el reencuentro de ex futbolistas.

En esta oportunidad, fueron unos 50 los ex jugadores que formaron parte de esta linda propuesta que incluye fútbol, amistad y mucho sentido de pertenencia.

La jornada comenzó a las 19, cuando el sol ya no pegaba tan fuerte. En las nuevas canchitas que la institución estrenó hace muy poco, se armaron cuatro equipos para disputar un entretenido torneo.

Formaron parte de la edición 2018, los ex jugadores MartÍn Laius, Miguel Reyna, Jorge Ríos, Nicolás Sardi, Nicolás Amichetti, “Coki” Vitale, Alfredo Postigo, Diego Garbe, Santiago Anaya, Lucas Yópolo, “Biyu” Germán Gaspar, “Cartucho” Ottaviano, Miguel Montoya, “Nacho” Diotti, Luciano Lo Bianco, José Gavazzi, Joaquín Bongiovani, Gabriel Gómez, Carlos Moreno, Ruben Anaya, Pablo “Apache” Torres, Javier Belligoy, Gustavo Luque, Mariano Sardi, el “Pelado” Rabadan, Lucas Olguín, Federico Romanelli, Patricio Cortez, Nicolás Costanzi, Emmanuel Perchante, Rodrigo Lucchesi, Ponce y Rodrigo Ricasoli, entre otros.

Tras el cuadrangular, el grupo de ex futbolistas se reunieron para realizar el tradicional brindis de fin de año. En definitiva, una gran idea que todos los años se viene realizando con gran entusiasmo y con el amor que solo despierta el Rojo de Junín.