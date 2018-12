En Newell's se ilusionan con el "Toto" Berizzo como entrenador

El entrenador Eduardo Berizzo, despedido ayer del Athletic de Bilbao de España, encabeza la lista de candidatos que buscará Newell's Old Boys para suceder desde el año próximo al renunciante DT Omar De Felippe, según lo reveló una fuente vinculada a la comisión directiva del club rosarino.

"Es un entrenador que por supuesto nos interesa, pero somos conscientes de que habrá que hacer un esfuerzo económico importante", comentó a Télam la fuente de la CD "leprosa", en alusión al regreso ahora como DT de Berizzo, quien surgió de las divisiones inferiores del club y se destacó en la década de 1990 como lateral izquierdo en el equipo que dirigía el "Loco" Marcelo Bielsa.

El "Toto", de 49 años, encabeza la lista de preferencias de los dirigentes de Newell's desde que se desvinculó hace un par de horas del Athletic de Bilbao, aunque también tienen en la mira a otros entrenadores.

En ese contexto, también engrosan la nómina Eduardo Domínguez (ex Huracán y Colón), Pablo Lavallén (ex San Martín de Tucumán), Diego Cocca (ex Racing y Tijuana de México) y Fernando Gamboa (ex Chacarita y Agropecuario).

El primer DT con el que se reunirán los dirigentes de Newell's será Cocca, actualmente desocupado, según lo admitió a Télam el secretario del club, Juan José Concina.

Para contratar a su futuro entrenador, Newell's deberá pedir autorización al juez Fabián Bellizia, quien está a cargo de la causa judicial que controla a Newell´s, en el marco de la ley de saltavaje de las entidades deportivas y debe expedirse sobre todos los manejos financieros del club.

Newell's cumple un floja campaña en la Superliga, con 15 puntos (ganó cuatro partidos, empató tres y perdió siete) y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina por Rosario Central, su clásico rival, en un cóctel que derivó en la salida del club de De Felippe.