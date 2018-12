San Martín de Tucumán inició un proceso para reducir el plantel

San Martín de Tucumán inició un proceso de depuración del plantel profesional que participa en la Superliga y acordó la rescisión de los futbolistas Matías Cahais, Álvaro Fernández y Fabián Espínola, aunque esa lista podría ampliarse con dos o tres jugadores más, informaron voceros de la comisión directiva.

Si bien los tucumanos repuntaron en las últimas fechas bajo la conducción técnica de Walter Coyette, varios futbolistas que llegaron por pedido del ex entrenador Darío Forestello perdieron protagonismo y resignaron sus lugares en el equipo titular e incluso no fueron tenidos en cuenta para integrar el banco de suplentes.

Cahais, Fernández y Espínola llevan varios partidos sin ser convocados y como Coyette no los tendrá en cuenta para el segundo tramo de la temporada decidieron desvincularse de común acuerdo con los dirigentes.

También negocian sus salidas Emiliano Albín, el chileno Fernando Cordero y el arquero Ignacio Arce, quien fue titular en la campaña que se coronó con el ascenso de San Martín a la Superliga y arrancó atajando en las primeras fechas, pero luego perdió el puesto a manos de Jorge Carranza y en los últimos encuentros tampoco fue convocado para integrar el banco de relevos.

De los tres, Albín y Cordera ya tienen arreglado todo en forma verbal y sólo falta la firma de lo acordado, en tanto que lo de Arce aún no está definido.

El objetivo de los dirigentes es reducir el plantel y buscar entre tres y cuatro refuerzos para jugar el segundo tramo del campeonato.

Motivado por el triunfo conseguido el fin de semana en el clásico tucumano, San Martín se prepara para recibir este viernes, a las 21, a Newell's, en el encuentro que pondrá en marcha la fecha 15 de la Superliga y todo indica que Coyette repetirá la formación inicial que derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 2.

Jorge Carranza; Hernán Petryk, Rodrigo Moreira, Lucas Acevedo y Maximiliano Martínez; Emiliano Purita, Adrián Arregui, Alberto Costa y Matías García; Luciano Pons y Claudio Bieler serán los titulares en ese encuentro.