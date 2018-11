Orbán por Soto, el único cambio en Racing para visitar a Gimnasia

El marcador central Lucas Orbán ocupará el lateral izquierdo de la defensa de Racing Club en lugar del lesionado Alexis Soto y su puesto como zaguero por el medio será para Alejandro Donatti, según lo practicado ayer a la tarde por el puntero de la Superliga de cara al cotejo que jugará mañana domingo con Gimnasia y Esgrima en La Plata.

La práctica a puertas cerradas desarrollada en el predio Tita Mattiussi tuvo como objetivo empezar a delinear el equipo que saltará a la cancha mañana domingo, a las 15.30, en el Bosque platense, por la duodécima fecha de la Superliga.

Del entrenamiento no formaron parte el mencionado Soto y el chileno Marcelo Díaz, que será esperado hasta último momento para ver si puede ser de la partida, ya que se recupera de un traumatismo en la pierna derecha.

Los que trabajaron diferenciado fueron el chileno Eugenio Mena, el arquero Gabriel Arias, Augusto Solari, Matías Zaracho y Renzo Saravia.

Con esta media docena de bajas confirmadas y dejando también de lado a Díaz, los 11 probables titulares para visitar a los dirigidos por Pedro Troglio son Javier García; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Lucas Orbán; Neri Cardozo, Nery Domínguez, Guillermo Pol Fernández y Ricardo Centurión; Lisandro López y Jonatan Cristaldo.

Si Saravia y Díaz se recuperan a tiempo, el técnico Eduardo Coudet dispondrá que ingresen por Pillud y Domínguez, respectivamente.

El resto de la fecha 12 de la Superliga

La fecha 12 también incluye los siguientes partidos: mañana, a las 11, Huracán vs. Godoy Cruz; a las 13.15: Independiente vs. Belgrano; 15.30: Gimnasia (LP) vs. Racing Club;17.45: Banfield vs. Lanús; y a las 20, Vélez vs. San Lorenzo.

El lunes, a las 19, Tigre vs. Argentinos; a las 21, Newells vs. Defensa y Justicia; y a las 21.15: Patronato vs. San Martin (T). Cabe recordar que fueron postergados River Plate vs. Unión; y San Martin (SJ) vs. Boca Juniors.