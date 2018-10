Iván Delfino comienza a definir el equipo que recibirá a Villa Dálmine

Ayer, el plantel profesional del Club Sarmiento de Junín continuó con los entrenamientos para el partido que disputará pasado mañana en su estadio "Eva Perón", ante Villa Dálmine, desde las 18 horas, por la octava fecha de la Primera "B" Nacional de fútbol, encuentro que va a dirigir Julio Barraza.

En la víspera en la cancha Nº 1 de la Ciudad Deportiva del C.A.S., los jugadores profesionales realizaron un ensayo de casi 45 minutos de fútbol, con dos equipos dispuestos por el director técnico Iván Delfino, quien paró en varias ocasiones la sesión para repetir jugadas y trabajar en lo táctico.

Por lo observado en la víspera, lo cual quedará o no conformado en el ensayo futbolero final de hoy, el entrenador duda en incluir al juvenil Santiago Rosa o a Sergio Quiroga por el suspendido Leonardo Villalba (quien en siete fechas recibió cinco amarillas y por eso no estará ante los de Campana), y tampoco definió si Daniel Garro seguirá como titular o ingresa en su lugar Nicolás Castro.

Los otros nueve jugadores estarían conformados y son el arquero Manuel Vicentini; los defensores Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; los volantes Franco Leys y Guillermo Farre, el media punta Ariel Cólzera y el delantero goleador, Lucas Orsini, restando definirse las otras dos posiciones, para las cuales hay cuatro aspirantes.

Tras la buena victoria 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza como visitante, con goles de Landa y Orsini, el "Verde" quiere seguir manteniendo el invicto y estar en las primeras posiciones del certamen ante un equipo que llegará con director técnico interino, luego de que el uruguayo Felipe de la Riva abandonara el cargo para irse a dirigir a Agentino Agropecuario de Carlos Casares.

Hoy desde las 15.30 habrá otro ensayo de fútbol en el "Eva Perón", a puertas cerradas. Mañana viernes habrá un doble turno liviano y ya por la tarde/noche se conocerá el equipo titular y los demás jugadores que quedarán concentrados para el gran choque sabatino frente a Villa Dálmine.



Toda la fecha

El octavo capítulo del Campeonato de la Primera "B" Nacional se jugará con esta programación:

Mañana viernes, a las 20.05, jugarán Temperley vs. Instituto de Córdoba.

El sábado 27: A la hora 15, Brown de Adrogué vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza; a 16, Ferro Carril Oeste vs. Platense; y desde las 18 en nuestra ciudad, Sarmiento vs. Villa Dálmine.

El domingo jugará, desde las 15.05, el líder e invicto (con puntaje ideal), Nueva Chicago vs. Almagro.

Desde las 15.30, Brown de Puerto Madryn vs. Central Córdoba de Santiago del Estero; a las 16.30: Olimpo de Bahía Blanca vs. Los Andes; desde las 17, Mitre de Santiago del Estero vs. Santamarina de Tandil; y a las 17.30, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Arsenal de Sarandí.

El lunes desde las 15.30: Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano; y a las 21.05: Chacarita Juniors ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Completarán la octava fecha, el martes 30 desde las 19.35, Quilmes frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Libre quedará Atlético de Rafaela.

Un paseo para la Reserva del C.A.S.: Ganó 9-0

Ayer, la Reserva de Sarmiento de Junín visitó a Los Andes en el estadio "Eduardo Gallardón" de Lomas de Zamora, imponiéndose el equipo dirigido por Martín Funes por 9 a 0, en gran actuación.

Facundo Daffonchio; Martín García, Juan Antonini, Bruno Rodríguez y Laureano Puñet; Federico Paradela, Manuel García, Eric Lezcano y Julián Brea; Benjamín Borasi y Gianfranco Ottaviani. Luego ingresaron Luciano Condú, Facundo Walker y Eric Palleros.

Los goles de Sarmiento fueron anotados por Benjamín Borasi (3), Eric Lezcano de penal, Gianfranco Ottaviani (2), todos en el primer tiempo, completando la tremenda goleada los tantos que marcaron en el complemento los ingresados Luciano Condú, Eric Palleros y Facundo Walker.