Un cambio en Sarmiento para recibir a Villa Dálmine

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer por la mañana en Ciudad Deportiva con todos sus futbolistas en buenas condiciones físicas. De cara a lo que se viene, una de las principales tareas que tendrá el entrenador Iván Delfino será elegir el reemplazante del volante Leonardo Villalba, quien llegó al límite de las amonestaciones, luego de recibir frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza la quinta tarjeta amarilla.

El conjunto de nuestra ciudad, que viene segundo en la tabla de posiciones, recibirá este sábado a las 18 en el Estadio "Eva Perón" a Villa Dálmine en el partido correspondiente a la octava fecha del Campeonato de la B Nacional. Ayer, desde la AFA confirmaron que el árbitro de este encuentro será Julio Barraza.

En cuanto al principal interrogante, entre hoy y mañana el DT del Verde comenzará con los ensayos de fútbol donde probará variantes. Está claro que con su estilo de juego será difícil encontrar un reemplazante para Villalba. Quizás Delfino elija a Sergio Quiroga para ocupar esa banda, el "Chino" Sanabria también podría ser una opción y una tercera variante sería el ingreso de Joaquín Vivani. No obstante, Delfino también podría retroceder a Cólzera a la línea de volantes e incluir un delantero como Santiago Rosa o David Depetris entre los titulares.

En definitiva, será cuestión de tiempo para saber cuáles son las alternativas que maneja el entrenador de Sarmiento para reemplazar a Villalba. En lo que resta de la semana, el plantel realizará hoy y mañana, a las 15.30, pruebas de fútbol en el "Eva Perón" pero a puertas cerradas. Luego, el viernes, habrá un doble turno liviano y ya por la tarde noche se conocerá el equipo titular y los jugadores que quedarán concentrados para el gran choque contra Dálmine.



El rival, sin DT

Felipe De la Riva dejó de ser oficialmente el director técnico de Villa Dálmine luego del empate en uno, de local y frente a Quilmes en la fecha pasada.

De la Riva llegó al “Viola” el 20 de abril del 2017, dirigió 49 partidos cosechando 17 victorias, 13 empates y 19 derrotas y una efectividad del 43.53% de los puntos. Tras los rumores de su posible salida y las fuertes declaraciones del DT en la conferencia de prensa tras el empate en 1 ante Quilmes el pasado sábado, el uruguayo no se presentó al entrenamiento matutino del lunes y por la tarde firmó la rescisión de su contrato con la institución de Campana.

Ahora, el coordinador de inferiores Martín Piñeyro se hará cargo interinamente del equipo hasta que asuma el nuevo DT. Para ocupar el cargo, la CD estaría esperando la respuesta de un ex Dálmine que renunció recientemente en otro equipo.

Lo que viene

El octavo capítulo del Campeonato de la B Nacional se jugará bajo el siguientes esquema: la fecha arrancará el viernes, a las 20.05, con el choque entre Temperley vs. Instituto.

Luego, el sábado, a las 15: Brown (A) vs. Gimnasia (M); a las 16: Ferro vs. Platense; y a las 18: Sarmiento (J) vs. Villa Dálmine.

El domingo juegan, a las 15.05: Nueva Chicago vs. Almagro; 15.30: Brown (PM) vs. Central Córdoba (SdE); 16.30: Olimpo vs. Los Andes; 17: Mitre (SdE) vs. Santamarina; y a las 17.30: Independiente Rivadavia vs. Arsenal.

El lunes, 15.30: Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano; y a las 21.05: Chacarita vs. Gimnasia (J).

Por último, el martes cierran, a las 19.35, Quilmes ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Libre: Atlético.