El Decano tucumano buscará subirse a la cima de la tabla

Atlético Tucumán se enfrentará hoy como local frente a Tigre, en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Superliga en el cual buscará su tercer triunfo consecutivo en el campeonato doméstico que lo deje en la punta hasta que jueguen los demás.

El encuentro se llevará adelante a partir de las 21 en el estadio Monumental José Fierro, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Atlético Tucumán viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras caer por penales ante Newell’s, pero por la Superliga venció al elenco rosarino como visitante por 2 a 1 y buscará su tercera victoria consecutiva ya que previamente derrotó a Colón.

El entrenador Ricardo Zielinski aún no dio a conocer el equipo que pondrá para recibir a Tigre, pero los futbolistas Guillermo Acosta y Luis Rodríguez podrían ser titulares y los que saldrían del elenco serían Rodrigo Aliendro y Leandro Díaz.

Tigre, en tanto, viene de vencer como visitante a Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0 en la que fue su primera victoria en la Superliga tras empatar los tres encuentros anteriores del certamen.

Los jugadores Federico González, Maximiliano González, Jorge Ortíz y Federico Crivelli recibieron el alta médica y los tres primeros fueron incluidos en la lista de citados por el técnico Cristian Ledesma.

Si bien aún el entrenador no lo confirmó, Federico y Maximiliano González pelean por un lugar en el once titular para reemplazar a Diego Morales, quien en la práctica formal de fútbol del martes sintió molestias en su aductor izquierdo y debió abandonar el ensayo.

Tras realizarse los correspondientes estudios se comprobó que Morales sufrió una distensión en la mencionada zona y tendrá entre 15 y 20 días de recuperación.

En Quilmes

A las 19, Estudiantes y Aldosivi abrirán la quinta fecha de la Superliga. El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Quilmes, será controlado por el árbitro Hernán Mastrángelo e irá televisado por Fox Sports Premium.

El Pincha viene de vencer por penales a Luján por la Copa Argentina y avanzó a los Octavos de Final del certamen, mientras que previamente igualó como local ante Independiente 2 a 2 por la Superliga.

El Tiburón marplatense, por su parte, viene de perder como local ante Tigre por 2 a 0.