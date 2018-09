Holan sacó chapa y se quejó por las críticas

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, se quejó por las críticas que recibió su equipo tras ser eliminado por Brown de Adrogué de la Copa Argentina y remarcó que “este grupo ganó dos copas en dos años”.

Visiblemente ofuscado, el DT se molestó porque “en nuestro país se le da demasiada envergadura a ganar y perder”.

Después de lo que ha generado Independiente, puede perder un partido que no debió perder. Es un grupo que consiguió dos copas en dos años. Miremos de dónde venimos y hace cuánto esta institución no obtenía dos copas en tan poco tiempo“, expresó en conferencia de prensa.

Holan pidió “valorar lo que hizo este equipo” y sacó chapa de la jerarquía de sus futbolistas “ya que en la última fecha Fifa tuvimos siete convocados a diferentes selecciones”.

“Eso significa que hay un capital activo para el club. Es deporte. Perdimos y no jugamos bien. Pero seguimos para adelante la película con todo lo que viene. Es insólito que en el país a ganar y perder se le dé esta envergadura”, dijo.

De cara al encuentro de mañana ante Colón, por la quinta fecha de la Superliga, se esperanzó en lograr que “el equipo pueda hacer un gran partido y recuperar la eficacia”.

“Tenemos dos partidos muy importantes. Por suerte, la Superliga es larga, pero debemos empezar a competir. El balance que hago de Independiente es satisfactorio. A pesar de esto que ocurrió porque obviamente que nos dolió perder ante Brown”, cerró.

Más allá de los siete convocados, con el equipo de Adrogué dos de ellos (Martín Campaña y Gastón Silva) pudieron disputar el encuentro ya que Uruguay sólo disputó un partido por fecha Fifa, ante México, y luego regresaron al país.

En cambio, Holan no pudo contar con Maximiliano Meza, Alan Franco, Fabricio Bustos (Argentina), Fernando Gaibor (Ecuador) y Pablo Hernández (Chile).