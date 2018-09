Boca se esforzó para derrotar a San Martín y avanzar a octavos

En un partido muy sufrido, Boca logró imponerse ante San Martín de Tucumán por 2-0 y clasificó así a los octavos de final de la Copa Argentina.

Los goles del equipo Xeneize los marcaron el colombiano Edwin Cardona, a los 31 minutos del segundo tiempo, y Ramón “Wanchope” Abila, a los 45, de penal.

Ahora el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto se medirá en los octavos de final ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que había dejado en el camino a Olimpo de Bahía Blanca.

San Martín de Tucumán terminó con diez hombres por la expulsión del mediocampista Adrián Arregui, a los 43 del complemento.

Errores defensivos, sin marca ni recuperación y con poco peso ofensivo, el primer tiempo Boca no lo jugó, sino que lo padeció, salvo por una jugada fortuita de Benedetto, y por eso no extrañó que Andrada fuera el mejor hombre de la cancha.

A los 13 minutos, Espíndola quedó mano a mano ante Andrada y el arquero le ahogó el grito de gol, y a los 17 un centro de Martínez desde la izquierda terminó en una volea de Bieler, que estrelló el balón en el poste izquierdo.

Boca no encontró la pelota, Gago no pudo distribuir y Pablo Pérez pareció desconectado, y por eso el circuito entre Cardona y Zárate casi no abasteció a Benedetto, comido por la marca de los centrales del equipo de Forestello.

Sólo a los 29 minutos Boca tuvo una ocasión de gol, cuando Benedetto exigió a Arce, quien tocó el balón y el travesaño le ahogó el grito al delantero.

Para terminar la etapa el “Ciruja” tuvo una nueva chance, a los 33, cuando el remate de Arregui volvió a encontrar a la figura de Andrada.



Cambió con el Apache

Si bien en los primeros cinco minutos del complemento San Martín tuvo dos chances que logró sacar Andrada, ante remates de Nicolás Giménez y Gonzalo Rodríguez.

Luego de eso todo comenzó a ser favorable a Boca, en parte por el cansancio de los jugadores del equipo tucumano, y otra porque el ingreso de Tevez por Zárate le dio claridad a la ofensiva auriazul.

Sobre los 22, el “Apache” combinó con Pérez y el capitán boquense ensayó una mediavuelta que Arce logró controlar.

En una combinación de “Carlitos” con Cardona, el colombiano llegó al borde del área y tras desviarse en un defensor, Arce no logró contener y así Boca se puso en ventaja.

San Martín perdió la marca, los cambios a Boca le dieron oxígeno y mejoría y sobre el final Espinoza fue derribado por Cahais en el área. El penal lo ejecutó de gran forma Abila, para poner el 2-0 final.

Así, el Xeneize logró la sufrida clasificación a octavos de final en el certamen, instancia en la que se cruzará con Gimnasia (LP), que viene de eliminar a Olimpo.



Pasó San Lorenzo

También anoche, luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, San Lorenzo se impuso 3 a 1 a Colón de Santa Fe mediante tiros desde el punto del penal.