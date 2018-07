En Italia se ilusionan con tener a Messi

Parecía increíble, pero el fútbol de Italia ya sorprendió con la contratación de Cristiano Ronaldo, quien tenía una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros y acordó con Real Madrid bajarla a 120 millones para pasar a Juventus.

La bomba que quiere volver a sacudir el mercado, y que se llevó la portada del diario Tuttosport, es la que habla de la posibilidad de que Lionel Messi se convierta pronto en jugador del Inter de Milán.

La tapa, claro, es atrayente: Cristiano Ronaldo de un lado, Lionel Messi del otro y, en el medio, la rivalidad que durante casi una década emocionó a España y que el fútbol italiano se ilusiona con tener para devolverle la emoción a su liga.

“¿Messi al Inter? Tal vez”, tituló Tuttosport. ¿De quién eran las declaraciones? Del director general de Pirelli, uno de los sponsors del equipo italiano.

Claro que Tronchetti Provera no es ingenuo y enseguida le lanza la pelota a Suning, el grupo chino dueño del 70% de las acciones del club. “¿Cómo decir no a Messi? Espero que el grupo Suning, una vez lo permita el fair play financiero, pueda hacer una gran contratación”, resaltó el empresario.

A diferencia de lo que ocurre con Fiat en Juventus, donde Andrea Agnelli es el presidente del club y a su vez el dueño de la automotriz, Pirelli no tiene pensado asumir parte del hipotético salario de Messi, como al parecer hace el grupo Fiat con Cristiano Ronaldo.

En caso de que Suning algún día prepare la ofensiva para quedarse con el argentino, es probable también que quiera negociar la cláusula de rescisión, que en este momento es de 700 millones de euros. ¿Hasta cuándo tiene contrato Leo con el Barsa? La última renovación se hizo hasta 2021, cuando el rosarino tendrá 34 años.

Por ahora, esa opción parece improbable. Messi está a gusto en el club catalán, al que se reincorporará cuando regrese de sus vacaciones familiares en Ibiza.

La Pulga no participará de la gira de Barcelona por Estados Unidos, en la que se jugarán tres amistosos: Tottenham (28 de julio en Los Ángeles), Roma (31 de julio en Dallas) y Milan (4 de agosto en San Francisco). El único de los convocados al Mundial que irá será el alemán Marc-André ter Stegen, que se incorporará al grupo en Dallas.

El partido que seguramente no se perderá Messi, ni los otros titulares del equipo de Valverde, será el Trofeo Joan Gamper, el 15 de agosto, frente a Boca en el Camp Nou. Unos días después, el 18, comenzará la Liga de España, en la que Barcelona debutará frente a Athletic Club en Bilbao.